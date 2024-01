D’Ieteren, votre favorite pour 2024

En ce début d’année, médias et institutions financières présentent leurs titres préférés pour 2024. Nous en avons fait de même. Il nous a par ailleurs semblé normal de vous consulter : c’est pourquoi entre le 4 et le 12 janvier, nous vous avons invités à nous faire connaître vos trois favoris pour l’année, en leur attribuant de trois à un point, par ordre décroissant d’importance.

Vous avez été extrêmement nombreux à nous répondre, si bien que nous disposons de résultats représentatifs – dont nous tiendrons par ailleurs compte pour sélectionner les titres à traiter en priorité au cours de la saison des résultats. Voici votre Top 10 pour cette année.

Vos 10 actions favorites pour 2024

1. D’Ieteren



2. Nvidia



3. Melexis



4. Lotus Bakeries



5. Umicore



6. UCB



7. Albemarle



8. argenx



9. Amazon



10. AB InBev

La Belgique en tête

Une fois encore, vous avez surtout élu des valeurs belges. La tendance est toutefois moins marquée que l’an dernier, où seul le néerlandais ASML avait été retenu, au profit, d’ailleurs, du rendement moyen. Aucune action du reste de l’Europe ne figure dans votre liste, qui contient en revanche trois valeurs américaines. Le choix du producteur de lithium Albemarle nous surprend, car le groupe est généralement peu connu des investisseurs particuliers belges. Mais il figure dans notre propre liste : nous sommes donc parfaitement d’accord avec vous.

Influence

Est-ce nous qui vous avons incités à inclure Albemarle dans vos favoris ? C’est tout à fait possible. Nous ne sommes pas non plus surpris de voir D’Ieteren décrocher la première place : ce titre est notre préféré également, car il combine profil de croissance intéressant et valorisation très acceptable. Si les lauréats ne répondent pas toujours aux attentes, la confiance est néanmoins de mise.



Votre sélection n’est quoi qu’il en soit la réplique exacte d’aucune autre liste, pas même de la nôtre. Nous ne cachons pas notre prudence toujours plus marquée à l’égard des valeurs de croissance onéreuses, dont Nvidia fait résolument partie. Contrairement à nous, vous ne craignez pas que Lotus Bakeries et Amazon vous donnent le vertige. Vous reprenez aussi des actions qui ont déçu, comme UCB, grand gagnant de l’an dernier. Ainsi qu’AB InBev.