Conserver Sprott Physical Uranium Trust

La rédaction répond à la question d’un abonné : « L’action Sprott Physical Uranium Trust flambe depuis six mois. Le moment est-il venu de vendre ? »

L’action Sprott Physical Uranium Trust (SPUT) a bondi de 82,1 % en 2023. Le prix spot de l’uranium (U3O8) est passé de 48 dollars la livre fin 2022 à 91 dollars (+89,6 %). SPUT a déjà progressé de 8,5 % et le prix spot, de 13,2 %, cette année.

D’après l’Association nucléaire mondiale, le taux de croissance annuel de la demande d’U3O8 devrait atteindre 3,6 % (2,6 % en 2021), un chiffre qui ne tient encore que très peu compte de la demande des petits réacteurs. De plus en plus de pays construisent des centrales et/ou prolongent la vie de sites existants. En décembre, lors de la Conférence sur le climat, 22 pays ont fait part de leur intention de multiplier par trois (chiffre global) d’ici à 2050 leur capacité nucléaire. Les Etats-Unis comptent interdire les importations d’uranium russe.

Un glissement est constaté au niveau des contrats d’achat à long terme que les compagnies d’électricité ont conclus avec les producteurs : ces contrats autorisent les compagnies à consommer, aux mêmes conditions, 10-15 % d’U3O8 de plus que la quantité annuelle convenue ; la possibilité n’est pas nouvelle mais jusqu’ici, les quantités d’U3O8 disponibles à bas prix sur le marché spot suffisaient. Or la flambée des prix contraint aujourd’hui les fournisseurs d’électricité à y recourir massivement, ce qui oblige les producteurs eux-mêmes à s’approvisionner sur le marché spot. Pour ne rien arranger, l’offre patine depuis plusieurs mois. Cameco et Kazatomprom peinent à atteindre leurs objectifs de production. Plusieurs acteurs mineurs ont démarré une nouvelle production ou prévoient de le faire, mais c’est loin d’être suffisant. Il faudra quatre à cinq ans au moins pour que des projets plus importants se concrétisent. Le cycle du combustible nucléaire présente les mêmes tensions. En l’absence d’ébauche de solution, une baisse nette et durable du prix spot semble pour l’instant peu probable.

SPUT et Yellow Cake se négocient quasi continuellement moyennant une décote et restent prometteurs à (long) terme. Si, comme dans le portefeuille modèle, la pondération dans le vôtre est élevée, il convient bien sûr de prendre une partie des bénéfices.