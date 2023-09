Cofinimmo, nouveau favori à long terme

Le temps est venu de faire un point sur notre portefeuille destiné à l’investisseur patient. Sur le trimestre écoulé, il dépasse la moyenne du marché, même si l’écart de performance se réduit. Nous opérons un arbitrage.

Comme promis en septembre 2022, lors du lancement de ce portefeuille de favoris à long terme destiné à l’investisseur patient, nous faisons un point trimestriel sur l’évolution de ces valeurs, avec la possibilité d’opérer un changement au maximum tous les trois mois. L’idée était de faire ressortir la différence avec le portefeuille modèle sur la même période.

Nous procédons donc aujourd’hui à la quatrième évaluation par rapport aux indices de référence choisis. La performance moyenne, depuis le 1er septembre, du Bel 20, de l’Euro Stoxx 50 et du MSCI World (en euros), s’élève à +9,7%. La performance de nos 20 favoris à long terme, au cours des 12 premiers mois, est extrêmement hétérogène, variant de -19,1% à +39,5%, soit un écart près de 60% qui interpelle sur une période aussi courte. En revanche, la performance moyenne de ce portefeuille (en octroyant à chaque action ou tracker la même pondération) atteint 11,65% et dépasse ainsi la moyenne du marché, jusqu’à présent. Cependant, nous avons cédé plus de la moitié de notre avance au cours des trois derniers mois. Ageas, Barco, Volkswagen, notamment, ont déçu. Notre dernier choix, le groupe de divertissement américain Disney, n’a pas non plus réussi à atteindre son objectif au cours de ce premier trimestre. Rappelons toutefois que ce portefeuille a pour objectif de générer une performance nettement supérieure à la moyenne sur un horizon long, et non à court terme.

Cofinimmo

Nous profitons de l’occasion qui nous est offerte d’opérer un arbitrage chaque trimestre pour troquer le géant technologique Microsoft (du fait, uniquement, de la valorisation très élevée de son action) contre Cofinimmo. Contrairement à Microsoft, cette société immobilière réglementée est très bon marché, avec une décote de plus de 30% par rapport à sa valeur nette d’inventaire. Son portefeuille est constitué à près de 75% d’immobilier de santé, avec des biens dont la valeur reste relativement stable, qui ne sont quasi jamais inoccupés, et pour lesquels les baux, établis sur une longue durée, sont indexés sur l’inflation. Le rendement brut du dividende s’élève à quelque 9%, alors que le taux belge à long terme évolue autour de 3%: la prime de risque est donc généreuse.