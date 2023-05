CME Group, TMX et Euronext: dignes d’achat

Les difficultés économiques provoquent des turbulences, qui incitent les investisseurs à multiplier les échanges. Au profit de la rentabilité des Bourses. Voici trois Bourses aux perspectives intéressantes.

CME Group

Avec une capitalisation de 62 milliards d’euros, CME Group est la plus grande Bourse de produits dérivés au monde. Elle propose des options et des contrats à terme sur les principales classes d’actifs, à quoi s’ajoutent des produits en plein essor, comme les dérivés climatiques. Tous ces investissements se portent bien en période d’inflation – les chiffres montrent qu’en temps de crise, les investisseurs négocient davantage. CME avait achevé 2007 sur un flux de trésorerie disponible de 607 millions de dollars, qui a bondi à 997 millions (+60%) l’année suivante.

Le cours commence toutefois toujours par baisser. En 2008, il avait chuté de 103,82 à 32,47 dollars (-69%!), avant de récupérer, en six mois, 64%, alors que le S&P 500 progressait de 5%. Un phénomène similaire se produit aujourd’hui. De 250,27 dollars à la pointe, en 2022, le titre tourne actuellement autour de 185 dollars: les résultats de CME ont beau être plus élevés que jamais, son action plafonne 25% sous son plus haut historique. Nous avons donc là une fenêtre d’entrée.

Plus les marchés sont volatils, mieux CME Group se porte. Ne sachant que faire de ses surcroîts de liquidités, il les distribue intégralement aux actionnaires. Il a payé en 2020 un dividende supplémentaire de 2,50 dollars par action, lequel est passé à 3,25 dollars en 2021 et à 4,50 dollars en 2022. Le dividende ordinaire ne cesse, lui aussi, de progresser; il atteint 4,40 dollars en 2023.

TMX

Le Toronto Stock Exchange (TMX) est, avec une capitalisation boursière de 5 milliards d’euros, la plus petite des entreprises évoquées ici. Il compte un nombre relativement important d’actions du secteur des matières premières. La hausse des prix des matières premières lui est donc profitable, or nous estimons toujours qu’un supercycle des matières premières, qui pourrait durer 10 ans, voire plus, est engagé.

Le TMX a bien évolué en 2022. Ses actions ont affiché un rendement moyen de 1% (-11%, dans le cas de CME). Ses bons résultats ont permis le maintien à 4,8% de son ratio flux de trésorerie disponible/capitalisation boursière. Le cours a finalement peu évolué et le flux de trésorerie disponible est lui aussi demeuré constant, à 275 millions de dollars environ. Deux mil vingt-deux a été la 7e année consécutive durant laquelle le nombre de cotations a progressé.

Le TMX s’est bien comporté face aux autres marchés de la planète. A une exception près, il est celui qui attire le plus d’entreprises étrangères et d’entreprises de capital-risque. C’est lui aussi qui réussit le mieux à faire éclore ces jeunes sociétés jusqu’à ce qu’elles puissent revendiquer pleinement leur place en Bourse. D’où notre conseil d’acheter.

Euronext

Euronext (capitalisation: 8 milliards de dollars) recense le plus grand nombre d’actions cotées en Europe. Il s’agit de la Bourse la plus importante au monde pour les titres de créance. Comme celui de CME, son flux de trésorerie disponible croît chaque année depuis 2000.

Euronext est l’entreprise la plus endettée des trois – à cause du rachat de Borsa Italiana en 2021. De 4 à l’époque, son ratio trésorerie nette/flux de trésorerie d’exploitation est de 2,1 aujourd’hui. Ce recul rapide montre à quel point les Bourses sont des machines à cash. Euronext a cédé 31% depuis 2021, année où son cours était le plus élevé. Son flux de trésorerie disponible s’établissait alors à 532 millions d’euros, contre 578 millions en 2022.

Lorsque le climat boursier est négatif, TMX et CME, mais aussi, Euronext, font mieux que les entreprises d’autres secteurs. En l’absence de crise due à l’inflation et aux matières premières, Euronext devrait même surperformer TMX et CME.