Cinq valeurs belges susceptibles de se redresser

Nous avons repéré cinq actions (très) prometteuses sur Euronext Bruxelles.

Il y a deux semaines, nous vous présentions, dans cette même rubrique, cinq actions internationales très susceptibles de se redresser davantage que leur indice de référence au cours des 12 à 24 prochains mois. Vous avez été nombreux à nous demander de bien vouloir dresser une telle liste d’actions cotées sur Euronext Bruxelles. Voici donc, par ordre alphabétique, notre quintet belge. Nous rappelons toutefois que, même si cette sélection est le fruit d’un nouvel examen scrupuleux de nombreuses actions – il fallait en premier lieu qu’elles affichent une performance sur les 5 dernières années de minimum 10 % inférieure à celle de l’indice Bel 20 –, rien n’est jamais sûr en Bourse.

1. EVS (-13% par rapport au Bel 20 sur 5 ans): l’entreprise liégeoise spécialisée dans le segment du secteur technologique qu’est le reportage sportif en direct est très bien positionnée sur le marché mondial mais n’a pas réussi à convaincre qu’elle est bel et bien entrée dans une nouvelle phase de croissance, en témoigne sa valorisation, de 10 fois le bénéfice escompté pour 2023. Le rendement du dividende est proche de 7 %. Quand les investisseurs se réveilleront, l’action pourra surperformer le marché.

2. Kinepolis (-19%): le plus grand exploitant de salles de cinéma du pays, que la crise sanitaire a énormément affecté, remonte la pente et ses résultats sont près de renouer avec leurs niveaux de 2019, voire de les dépasser. L’on ne peut certainement pas en dire autant du cours de l’action, dont la marge de progression au cours des années qui viennent est dès lors considérable.

3. Ontex (-65%): le producteur de solutions d’hygiène personnelle pour bébés, femmes et personnes âgées a repris le chemin de la croissance, ce dont son action, actuellement très bon marché, profitera.

4. Sequana Medical (-69%): le spécialiste gantois du traitement des ascites qu’entraînent maladies du foie, cancers ou insuffisance cardiaque est fortement sous-valorisé alors qu’aucun des résultats d’études qu’il a menées jusqu’ici n’a mis en doute ses promesses et que partant, la perspective d’une magnifique hausse de sa capitalisation boursière demeure intacte – cette dernière est tombée à environ 85 millions d’euros après la récente augmentation de capital au prix d’émission d’à peine 3,55 euros par action. Nous soulignons toutefois le risque supérieur à la moyenne, dans ce secteur.

5. Tessenderlo (-11%): l’évolution médiocre du cours de l’action, ces dernières années, au regard des résultats du groupe, nous peine. Elle coûte aujourd’hui la bagatelle de 6 fois le bénéfice attendu, 6 fois le ratio escompté entre la valeur de l’entreprise et le flux de trésorerie opérationnel (Ebitda) et 0,9 fois le rapport anticipé entre le cours et la valeur comptable. Selon nous, Luc Tack est apte, par les futurs investissements/participations qu’il choisira, à surprendre agréablement le marché.