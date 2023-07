Cinq prévisions pour le second semestre

Remontée des actions immobilières et des métaux précieux, pression sur les bénéfices des entreprises, opportunités de reprise en Asie et – enfin! – maîtrise de l’inflation et recul des taux longs: voici nos cinq prévisions pour le reste de l’année 2023.

Après une année 2022 difficile, 2023 ne pouvait, pour la plupart des marchés d’actions, que mieux se dérouler. La remontée spectaculaire des valeurs technologiques américaines (on se serait cru en 2021!) a contribué à cette embellie. Les indices européens se sont eux aussi fort bien comportés – à une exception près, malheureusement: l’indice Bel 20 a terminé le semestre dans le rouge.

Mais investir, c’est avant tout regarder devant soi. Voici donc nos cinq prévisions pour le reste de l’année:

– Baisse des taux (longs): les relèvements de taux exercent une pression de plus en plus intense sur les économies occidentales. Mais aussi longtemps qu’ils ne seront pas satisfaits des niveaux d’inflation, les banquiers centraux n’appuieront pas sur le frein; les taux directeurs continueront à grimper, ce qui accroîtra le risque de récession (sévère). Laquelle récession finira par provoquer un ralentissement de l’inflation et donc, une diminution des taux longs, au second semestre.

– Pression sur les bénéfices des entreprises: les bénéfices des entreprises ont plutôt bien résisté jusqu’à présent, ce qui leur a généralement permis de soutenir la tendance haussière des marchés. Les difficultés auxquelles sont toutefois confrontées les entreprises industrielles expliquent que les indices Dow Jones et Bel 20, entre autres, marquent d’ores et déjà le pas. La pression devrait s’accentuer encore ces prochains mois. En ce qui concerne les valeurs technologiques, il est très difficile de dire si elles seront en mesure de continuer à répondre aux attentes dévorantes des marchés.

– Remontée des valeurs immobilières: certains secteurs pousseront un véritable “ouf” de soulagement lorsque les taux d’intérêt repartiront à la baisse. Nous avons évoqué la semaine dernière le potentiel qu’ouvre l’effondrement des actions immobilières. Une diminution des taux d’intérêt offrira des opportunités de reprise (substantielles) à ce secteur, qui, contrairement à l’an passé, pourrait alors se démarquer par rapport aux indices.

– Reprise des métaux précieux: plus les incertitudes (économiques, géopolitiques) sont nombreuses et plus les taux longs diminuent, plus les métaux précieux rayonnent. L’or et l’argent sont très bon marché par rapport aux indices boursiers et les actions minières sont moins chères que les métaux mêmes. Prix dérisoires et humeur des investisseurs: voilà de quoi faire s’envoler les cours au second semestre.

– Opportunités de reprise en Asie: ces dernières années n’ont pas été propices aux marchés émergents en général, et à l’Asie en particulier. Mais la Chine, notamment, a quelque chose dont l’Occident n’est pas nécessairement pourvu: un potentiel de reprise. Ce potentiel ne s’est certes pas encore vraiment concrétisé, mais la détermination du gouvernement chinois ne peut être sous-estimée.