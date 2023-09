Biotalys: perspectives inchangées, malgré le report

La rédaction répond à la question d’un abonné: “Le nouveau report de l’approbation de l’Evoca aux Etats-Unis est-il alarmant?”

L’Evoca est le premier produit du spécialiste belge des éléments biologiques de protection des cultures basés sur des protéines dérivées d’anticorps de lamas. Il s’agit d’un biofongicide destiné à protéger fruits et légumes de grande valeur contre le botrytis et l’oïdium. Biotalys espérait une approbation pour la fin de 2022, mais l’organe américain en est déjà à son troisième report; après avoir modifié ses processus, il n’annonce plus aucun délai.

Biotalys n’en prépare pas moins la phase d’étalonnage du marché, qui devrait se dérouler en 2024 en partenariat avec Biobest, un leader mondial de la distribution de produits biologiques de protection des cultures en serre. Le calibrage est un programme d’essai limité, non générateur de revenus commerciaux. Il est en effet impératif de d’ores et déjà préparer la venue de la génération suivante d’Evoca, pour permettre la mise sur le marché de cette version commerciale dès 2026.

L’approbation européenne est, elle, attendue pour 2025. La récente décision de l’organe d’homologation d’autoriser la vente des concombres traités avec l’Evoca lors de tests en serre est très encourageante – les produits issus de ces essais n’obtiennent en principe pas ce feu vert.

Biotalys a levé 7 millions d’euros en juin, à 6,166 euros par action. Cela lui a permis de limiter sa consommation de cash à 2,2 millions d’euros au 1er semestre. Avec une trésorerie de 31,9 millions au 30 juin, le groupe a de quoi tenir jusqu’au 2e semestre de 2024. Au 2e semestre de 2023, le biofongicide BioFun-6 quittera la phase de recherche pour intégrer celle du développement. Biotalys prévoit par ailleurs toujours de conclure de nouvelles collaborations, comme il l’a fait cette année avec le géant de l’agriculture Syngenta.

Les revenus étant encore insuffisants, d’autres tours de table suivront, peut-être dès après l’approbation de l’Evoca aux Etats-Unis. L’action a sans surprise reculé à l’annonce du nouveau report, mais la situation n’a pas fondamentalement changé. Une approbation vaudrait validation cruciale de la plateforme AGROBODY Foundry Technology de Biotalys, que pourraient viser à terme de grands acteurs du secteur agricole. Pour l’investisseur de long terme – bien que le cours soit susceptible de rebondir bientôt. Acheter (1C).