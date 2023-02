Adyen, à conserver

La rédaction répond à la question d’un abonné: “Pourquoi le cours d’Adyen, si populaire, vient-il encore de plonger?”

Adyen a traité pour 421,7 milliards d’euros d’opérations de paiement pour ses clients au second semestre de 2022. C’est 41% de plus en un an, alors que le taux de croissance est inférieur aux 60% enregistrés au premier semestre (consensus: 45%). La marge sur les transactions (take rate) est, elle, passée de 17,6 points de base au premier semestre à 17,1 au second: plus de 80% de la croissance est assurée par la clientèle existante, mais il n’est pas rare que le take rate baisse légèrement lorsque Adyen gère davantage d’opérations pour un grand client. En outre, la contribution au chiffre d’affaires (CA) du secteur des voyages, où le take rate est relativement faible, a fortement progressé après la pandémie. Le CA net a grimpé de 30%, à 721,7 millions d’euros. En raison des investissements élevés dans la croissance, le cash-flow opérationnel (Ebitda) n’a progressé que de 4%, à 372 millions. Le cash-flow disponible a cédé 7%, à 298,1 millions d’euros, tandis que le bénéfice net chutait à 228 millions (-14%).

L’action a plongé de 15% après la publication des chiffres de croissance. En raison de la flambée des coûts, les révisions à la baisse des bénéfices prévisionnels des intervenants risquent de pleuvoir; une remontée du cours dans les semaines qui viennent est donc peu probable.

A un peu plus long terme cependant, Adyen fait le bon choix en investissant dans la croissance, alors que tant de concurrents freinent des deux pieds. La fintech pourrait dans quelques années y gagner en parts de marché et en CA. Un chiffre retient actuellement toute l’attention: le nombre d’employés, passé de 757 à 3.332 au second semestre de 2022. Sur l’exercice, les effectifs ont augmenté de 53%, et ce n’est pas fini. La direction signale que la marge d’Ebitda de 65% visée pourrait être atteinte, mais qu’elle choisit de la sacrifier dans l’immédiat au profit du taux de croissance à long terme. Les objectifs à moyen terme (croissance de 25-30% environ du CA, et 65% de marge d’Ebitda) sont confirmés. Cette année, l’Ebitda devrait atteindre 900 millions et le CA, 1,75 milliard d’euros. L’Ebitda devrait être deux fois plus élevé en 2026. Vu les chiffres, il est sage d’attendre une opportunité d’achat plus favorable, mais l’action peut rester en portefeuille (rating 2C).