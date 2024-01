Acheter Fission Uranium

La rédaction répond à la question d’un abonné : “ L’action Fission Uranium a fortement augmenté ces derniers mois. Est-ce le moment de vendre ?”

Le cours a effectivement été multiplié par deux depuis juillet 2023. Sur une période un peu plus longue, toutefois, il a du retard par rapport au secteur.

Depuis l’arrivée, en 2020, de Ross McElroy au poste de CEO, Fission Uranium a fait des progrès considérables au niveau de Triple R, le plus grand projet non encore développé dont les riches gisements prennent naissance à 50 mètres sous terre à peine. Triple R fait partie du projet Patterson Lake South (PLS), une zone de 31.039 hectares située dans le sud-ouest du bassin d’Athabasca, où les teneurs en minerai d’uranium sont les plus élevées du monde. Fission Uranium a publié en janvier 2023 l’étude de faisabilité finale de Triple ​​​​​​​R, qui produira 90,3 millions de livres d’uranium, au coût de 18,3 dollars canadiens (CAD) par livre à peine, durant ses 10 années de vie. La construction coûtera 1,2 milliard CAD et durera trois ans ; la première production est prévue pour 2029. Fission cherchera par ailleurs en 2024 de nouvelles zones riches en minerai dans le cadre du projet PLS élargi. Quelques kilomètres seulement séparent Triple ​​​​​​​R de Rook I (NexGen Energy). De deux ans au moins plus avancé, Rook I affiche, sur une base comparable, des flux de trésorerie futurs dont la valeur actuelle est plus de trois fois supérieure à ceux de Triple R ; de même, sa valorisation par rapport à la valeur intrinsèque est de 35 % environ plus élevée. Avec le temps, le partage des infrastructures semble logique, un processus que l’acquisition d’une des sociétés, voire des deux, par une major du secteur des matières premières, pourrait accélérer. Vu le rapport offre/demande de plus en plus tendu, le marché devrait rester orienté à la hausse longtemps encore. Des corrections intermédiaires, parfois sévères, se produiront sans doute, mais elles vaudront généralement opportunités d’achat. Gardez votre investissement, mais limitez-en la pondération à 5 %. Acheter (rating 1C).



Vous pouvez envisager d’affecter le produit d’une vente partielle de Fission Uranium à l’achat d’une petite position dans F3 Uranium, qui appartient à l’équipe à l’origine de Fission. Mais le risque est nettement plus élevé.