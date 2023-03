Acheter Biocartis

La rédaction répond à la question d’un abonné: “Maintenez-vous votre recommandation d’achat, malgré l’évolution désastreuse du cours Biocartis?”

Biocartis paie cher le fait d’avoir trop tardé à se refinancer après l’augmentation de capital de 55 millions d’euros et l’émission d’une obligation convertible de 150 millions d’euros remboursable en 2024, tout cela la même année (2019). A l’époque, la principale voie vers la rentabilité semblait ouverte, mais la crise sanitaire a cassé la croissance de la franchise oncologique, retardant d’autant le processus, une situation à laquelle la diversification dans les maladies infectieuses n’a pas pu faire grand-chose. Au moment où le moteur de la croissance en oncologie redémarrait , à la mi-2021, l’incendie sur le site de Malines a anéanti le momentum qui aurait peut-être pu déboucher sur une décision de financement. Avec la guerre en Ukraine et la forte hausse des taux d’intérêt, les entreprises en croissance déficitaires éprouvent énormément de difficultés à obtenir des fonds. S’en est ensuivi, en janvier, un financement maladroit et nécessairement très dilutif, qui a rapporté 66 millions d’euros brut.

La trésorerie, de 62,1 millions d’euros, suffira largement jusqu’en 2024. L’endettement brut tourne autour de 190 millions d’euros. Les analystes estiment que l’entreprise sera rentable à partir de 2025, 2026 au plus tard. D’après nous, elle aura besoin d’un financement de 50 à 70 millions de plus. La consommation de trésorerie a diminué de 18,1 millions d’euros entre 2021 et 2022, à 36,6 millions d’euros. Les ventes de produits ont grimpé de 11%, à 45 millions d’euros. La marge brute a progressé de 16% à 34% d’une année sur l’autre. Les dépenses sont passées de 117,5 à 105 millions d’euros.

Biocartis vise pour 2023 un chiffre d’affaires de 55-65 millions sur ses produits, une marge brute de 40-45% et une diminution de 50% de la perte par rapport à 2021. Si le verre semble plus qu’à moitié vide, la rentabilité croît désormais rapidement et la dernière ligne droite est bel et bien en vue. La première approbation américaine d’un test oncologique (MSI; détection du cancer colorectal) qui vient tout juste de tomber sera un accélérateur majeur de la croissance aux Etats-Unis. En participant à l’augmentation de capital, pour un montant de 0,75 euro par action, nous avons exprimé notre confiance dans Biocartis, tout en soulignant la nécessité de réduire drastiquement le prix d’achat moyen. Acheter – mais le risque est supérieur à la moyenne (rating 1C).