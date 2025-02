Les propriétaires d’or entreposé dans les coffres-forts de la banque d’Angleterre se ruent pour récupérer leurs avoirs… et les vendre aux États-Unis. Qu’est-il en train de se passer ?

Plus aucun rendez-vous n’est disponible pour des retraits de lingots d’or à la Banque d’Angleterre, alors que les créneaux peuvent être réservés des semaines à l’avance. À Londres, les propriétaires, traders et autres acteurs du marché se ruent sur leurs réserves d’or déposées à la banque centrale du Royaume-Uni. Et ce ce n’est pas un mouvement de panique, comme on peut en voir lorsque des banques risquent de faire faillite ?

Différence de prix

Si les acteurs du marché vont en masse retirer leurs lingots d’or des coffres-forts de la banque centrale, c’est que le métal jaune se vend avec un premium aux États-Unis. Le marché craint que les nouvelles politiques commerciales du président Donald Trump puissent rendre l’approvisionnement vers le pays plus difficile. Cette crainte se reflète dans les prix, qui partent à la hausse aux USA. Plus que sur d’autres places boursières où s’échange l’or.

Les propriétaires de l’or britanique veulent ainsi profiter de cette différence de prix, “significative” selon Commerzbank, et écrémer les bénéfices.

Retraits

Avec environ 400.000 lingots d’or dans ses sous-sols, la Banque d’Angleterre a la deuxième réserve la plus importante au monde, derrière la Réserve fédérale des États-Unis. Et ce stock est en baisse de 2% depuis la fin de l’année dernière. Dans le même temps, le stock d’or de la bourse new-yorkaise des métaux et des matières premières, COMEX, a doublé depuis le mois d’octobre.

L’or, contrairement à d’autres actifs, est transféré de manière physique. Lors de la vente d’une action par exemple, elle est transférée d’un compte-titres à un autre en une fraction. Pour l’or, le changement de main prend plus de temps. “L’or est un actif physique, il y a donc de réelles contraintes logistiques et de sécurité”, explique Dave Ramsden, vice-gouverneur pour les marchés et les banques à la Banque d’Angleterre, dans les médias. “Et l’or est également plutôt lourd.”

Il revient également sur cette ruée vers les guichets de la banque centrale.”Tous les organismes qui expédient l’or ont les créneaux dont ils ont besoin au cours des prochaines semaines. Si vous venez pour la première fois, vous devrez peut-être attendre un peu plus longtemps car tous les créneaux existants sont réservés.” Ceux qui sont au bout de la file d’attente devront donc prendre leur mal en patience. Et ils passeront ainsi peut-être à côté d’un deal intéressant.