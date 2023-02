Un cours du cuivre tiré vers le haut par la Chine

Mi-janvier, le cours du cuivre avait atteint son plus haut niveau depuis juin 2022, le marché anticipant, après la réouverture de la Chine, une reprise rapide de son économie et donc, une augmentation de la demande de métal rouge. La plupart des économistes s’attendent à une accélération de la croissance chinoise à compter du deuxième trimestre.

Le marché du cuivre est tendu. Le métal est indispensable à l’électrification de la planète. La production de panneaux solaires et d’éoliennes comme la mise à niveau du réseau électrique, par exemple, en sont très gourmandes. Pour Goldman Sachs, la livre coûtera cinq dollars, ou quelque 20% de plus qu’aujourd’hui, d’ici à la fin de l’année. L’offre est quant à elle sous pression. Plusieurs producteurs, parmi lesquels Codelco et First Quantum, ont revu à la baisse leur production prévisionnelle. Et même si l’ouverture de nouvelles mines ou l’expansion d’actifs existants prévues dans de nombreux pays (Chili, Pérou, Russie, Mongolie, République démocratique du Congo…) amélioreront l’offre, elles n’empêcheront pas la pénurie attendue autour de 2030.

ETF

Si vous désirez investir dans un panier d’actions de producteurs de cuivre (essentiellement, et parfois, d’autres métaux également, même précieux), nous vous suggérons le Global X Copper Miners ETF, de Global X Funds. Cet ETF coté sur le NYSE se négocie aussi, depuis novembre 2021, sur des Bourses européennes; en euro sur le marché allemand Xetra, sous le ticker 4COP GY et le code ISIN IE0003Z9E2Y3.

Ce tracker physique distribue les dividendes. Il a pour sous-jacent l’indice Solactive Global Copper Miners v2, qui compte actuellement 39 sociétés. Le Canada y est le plus représenté (29% des positions); il est suivi par l’Australie (12%), les Etats-Unis (11%) et la Chine (9%). Les cinq premières lignes, ou entreprises le plus pondérées, de l’indice sont Antofagasta (6%), Southern Copper (5,6%), Zijin Mining (5,6%), Freeport McMoran (5,2%) et Ivanhoe Mines (5,1%). Les frais de gestion s’élèvent à 0,65% par an.

Si vous préférez le métal même aux actions, vous pouvez investir dans des contrats à terme sur le cuivre. Par exemple en optant pour le WisdomTree Copper ETF (code ISIN GB00B15KXQ89), qui s’échange sur Euronext Paris et sur Xetra. Ici, des frais de gestion de 0,49% sont prélevés annuellement.