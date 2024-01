Trois ETF sur les marchés émergents

Pour investir dans les émergents, mieux vaut passer par des trackers, ou ETF, dont la très grande majorité réplique l’évolution des indices MSCI Emerging Markets, MSCI Emerging Markets IMI (Investable Markets Index) ou FTSE Emerging Markets. Ces indices étant pondérés en fonction de la capitalisation, les mêmes noms composent les positions les plus importantes ; il existe toutefois quelques nuances.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI ETF (Acc)

Code ISIN : IE00BKM4GZ66

Marché : Euronext Amsterdam

Frais de gestion : 0,18 % l’an

Ticker : EMIM NA

Ce tracker émis par BlackRock s’échange sur Euronext Amsterdam. Il réplique l’évolution de l’indice MSCI Emerging Markets IMI, actuellement composé de 3.159 sociétés. Très diversifié, cet indice inclut tout à la fois des petites, des moyennes et des grandes capitalisations. Il est fortement pondéré en actions chinoises (22,5 %) ; viennent ensuite l’Inde et Taïwan (16,5 % chacun), la Corée du Sud (12,7 %) et le Brésil (5,5 %). Nous choisissons la variante qui réinvestit les revenus des dividendes, la plus intéressante fiscalement. La variante de distribution porte le code ISIN IE00BD45KH83. Les frais de gestion ne dépassent pas 0,18 % l’an.

iShares MSCI Emerging Markets ETF (Acc)

Code ISIN : IE00B4L5YC18

Marché : Euronext Amsterdam

Frais de gestion : 0,18 % l’an

Ticker : IEMA NA

Emis par BlackRock lui aussi, cet ETF réplique le MSCI Emerging Markets. Les 1.447 ​actions constitutives de l’indice sont toutes des large caps, et les cinq premières positions ainsi que la répartition géographique sont identiques à celles de l’ETF IMI. Les dividendes sont réinvestis, mais il existe une variante de distribution (IE00B0M63177). Les frais de gestion s’élèvent à 0,18 % également.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (Acc)

Code ISIN : IE00BK5BR733

Marché : Xetra

Frais de gestion : 0,22 % l’an

Ticker : VFEA GY

Ce tracker émis par Vanguard se négocie sur le marché allemand Xetra. Il réplique l’évolution du FTSE Emerging Markets et de ses 2.101 ​actions. Il ne comprend aucune entreprise sud-coréenne, une économie que Vanguard ne considère plus comme émergente, mais développée. Les revenus des dividendes sont réinvestis mais il existe, ici encore, une variante de distribution (IE00B3VVMM84).