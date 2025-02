Tout à coup, l’or est à nouveau omniprésent dans le débat financier. Alors que les tensions géopolitiques s’intensifient et que l’économie mondiale vacille, les investisseurs se réfugient massivement dans le métal précieux.

L’or a la cote ! De grandes banques acheminent des tonnes de lingots d’or de Londres à New York pour répondre à la demande croissante et profiter des écarts de prix entre les marchés. Trends.be s’est entretenu avec le Néerlandais Paul Buitink, directeur du négociant en or en ligne Holland Gold. Il est un observateur critique du système monétaire, sur le rôle de l’or dans ces temps turbulents. « Nous voyons de plus en plus de femmes et de jeunes investisseurs entrer sur le marché. »

Des milliards de dollars en lingots

Des milliards de dollars en lingots d’or voyagent aujourd’hui dans les soutes des vols commerciaux entre Londres et New York. De grandes banques comme J.P. Morgan et HSBC tirent parti de la différence de prix entre ces deux centres de négoce. Elles expédient massivement de l’or physique vers les États-Unis. La demande est si forte que la Banque d’Angleterre peine à suivre l’exode de l’or. Les négociants, eux, craignent des pénuries. Tout cela se déroule dans un contexte où Trump menace d’imposer des droits de douane sur les produits européens. Tout en mettant les marchés financiers sous tension avec ses décisions géopolitiques. Mais selon Paul Buitink, expert en métaux précieux et animateur du podcast financier Holland Gold, cela ne se limite pas uniquement à la nouvelle administration de Washington.

Lutte entre l’or papier et l’or physique

« Il existe une lutte croissante entre l’or papier et l’or physique, où de plus en plus d’investisseurs privilégient la possession tangible », observe Buitink.

“Cela a peut-être conduit à une pénurie d’or physique à Londres. On ne sait pas exactement si cette pénurie est due à des problèmes logistiques, comme un manque de personnel dans les coffres ou une organisation inefficace des infrastructures de stockage. Il y a aussi des créneaux horaires limités pour transporter l’or jusqu’aux coffres. Les avions ont une capacité restreinte pour le transport des lingots. Tout cela rend le marché difficile, surtout lorsque la demande explose soudainement. Nous avons vu un phénomène similaire pendant la pandémie de Covid-19, lorsque les raffineries d’or ont temporairement fermé et perturbé le marché. »

Paul Buitink, directeur du négociant en or en ligne Holland Gold

« Il y a aussi la théorie selon laquelle tout l’or revendiqué sur papier n’existe pas réellement en physique », poursuit Buitink. « Cela inquiète de nombreux acteurs du marché. L’Allemagne, par exemple, a eu beaucoup de mal à rapatrier son or, et les processus d’audit de ces réserves ont d’abord été laborieux. Le fait que les réserves d’or américaines n’aient pas été correctement auditées depuis au moins pendant cinquante ans alimente aussi les spéculations selon lesquelles il y aurait moins d’or physique disponible qu’on ne le pense. »

« En résumé, il y a une exagération sur le marché, alimentée en partie par des spéculateurs et des acteurs ayant des intérêts en jeu, mais les chiffres concrets montrent une tendance claire vers l’or physique. »

« Une partie de l’or revendiqué sur papier n’existe peut-être pas physiquement »

Des ventes record

Le prix de l’or a augmenté d’environ 10 % depuis début 2025, bien qu’il ait légèrement reculé ce week-end. Quelle est votre analyse ?

PAUL BUITINK : « Le prix de l’or a réagi aux annonces concernant d’éventuelles négociations de paix entre le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump. L’instabilité géopolitique est un facteur clé dans la hausse du prix de l’or, et ce conflit joue un rôle majeur. Mais il y a aussi des raisons financières, comme l’énorme dette publique et l’inflation, qui contribuent à cette hausse.

« Je considère l’or comme une assurance : si la paix s’installe réellement et que le prix de l’or baisse, c’est une bonne chose. Un prix élevé de l’or signifie généralement que les dirigeants mondiaux échouent dans leur politique. Mais on constate déjà beaucoup d’incertitudes autour du sommet pour la paix en Arabie saoudite. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky y participera-t-il ou non ? Je viens de lire qu’il y sera présent. Quel rôle jouera l’Europe ? Peut-on vraiment parvenir à un cessez-le-feu durable ? Il reste encore de nombreuses questions, et cela se reflète dans le prix de l’or, qui rebondit déjà légèrement. À l’instant, il oscille à nouveau autour de 89 000 euros par kilo.

40 millions d’euros en métaux précieux

« J’observe surtout le prix de l’or en euros, mais aussi celui de l’once troy en dollars. À chaque baisse, les investisseurs en profitent pour acheter. Nous le constatons aussi dans notre activité : la volatilité est bonne pour le commerce. Le week-end dernier, nous avons enregistré un pic massif de commandes. Il est frappant de voir que de nombreux clients passent commande le week-end sans nous contacter au préalable. Ce mois-ci, nous atteignons un chiffre d’affaires record de 40 millions d’euros en métaux précieux, surtout grâce aux particuliers et aux entreprises. Souvent, les Belges et les Néerlandais fortunés achètent via une société, ce qui est fiscalement plus avantageux. »

Quand la demande d’or a-t-elle vraiment commencé à augmenter ?

BUITINK : « Depuis la crise des pensions de 2019 (qui a émergé en raison d’un manque de liquidités sur le marché des pensions américain, où les banques négocient des prêts à court terme avec des garanties, ndlr), la demande d’or a structurellement augmenté. Chaque choc géopolitique ou financier, comme la pandémie de coronavirus, la crise bancaire de 2023 et la guerre en Ukraine, a encore renforcé cet intérêt. »

Réserves d’or belges

Alors que des puissances mondiales comme la Chine et la Russie augmentent leurs réserves d’or, l’Union européenne semble étonnamment passive.

BUITINK : « L’Europe détient relativement beaucoup d’or par rapport à son produit intérieur brut (PIB), avec des pays comme l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie et les Pays-Bas figurant parmi les principaux détenteurs mondiaux. Il est aussi frappant de voir que les pays d’Europe de l’Est comme la Pologne, la Tchéquie et la Hongrie augmentent fortement leurs réserves d’or. L’an dernier, ils figuraient parmi les dix plus grands acheteurs d’or au monde. Ces pays semblent se préparer stratégiquement, tandis que l’UE, en tant qu’entité, reste à la traîne. La Belgique ne possède pratiquement plus de réserves significatives : 227 tonnes. Les Pays-Bas, eux, ont vendu un millier de tonnes d’or par le passé, et il leur en reste désormais 612 tonnes. »

Que conseillez-vous au Premier ministre Bart De Wever ?

BUITINK : « D’acheter davantage d’or et de le stocker en Belgique. Une réserve d’or solide peut constituer un rempart contre les crises financières, notamment avec la dette élevée du pays. »

Comment voyez-vous la crise de la dette aux États-Unis et en Europe ?

BUITINK : « La dette publique américaine augmente à un rythme alarmant et s’élève désormais à 36 000 milliards de dollars. En Europe, le ratio d’endettement est légèrement inférieur, mais les gaspillages sont énormes. En Belgique, l’or pourrait servir de réserve, compte tenu de la dette publique élevée. Pourtant, il manque une véritable prise de conscience en Europe.

« Quant à Trump, il est dans une position délicate. Il tente de compenser certains effets économiques par des tarifs douaniers, mais il est difficile de prévoir comment la situation évoluera. Dans les mois à venir, nous verrons si les États-Unis cherchent à conserver le dollar comme monnaie de réserve mondiale ou à s’orienter vers un nouvel ordre mondial, ce qui semble être leur objectif. Si la tendance se confirme, nous évoluerons vers un système multidevises. Dans ce scénario, l’or pourrait jouer un rôle clé en tant qu’actif de règlement. »

Ceux qui achètent de l’or comme assurance contre l’instabilité financière ont tout intérêt à posséder de l’or physique ou à le stocker dans un coffre indépendant.

Les pays BRICS travaillent sur un système financier alternatif. Où en sont-ils ?

BUITINK : « L’infrastructure financière et technologique des BRICS n’est pas encore entièrement développée. Le système Bridge, initialement lié à la Banque des règlements internationaux (BRI), a depuis été abandonné par cette dernière. À la place, les pays BRICS misent de plus en plus sur le commerce bilatéral dans leurs propres devises. Par exemple, plus de la moitié du commerce chinois est déjà réglé en yuan. Cela signifie que le commerce mondial, qui représente environ 60 000 milliards de dollars, se déplace progressivement vers des transactions en monnaies nationales. Les marchés financiers restent largement ancrés sur le dollar, mais cela pourrait aussi évoluer à long terme.

“Le nouvel ordre mondial est déjà visible

« Parfois, on a l’impression que les BRICS sont sur le point d’opérer un changement de pouvoir fondamental, mais la transition est encore en cours. Pourtant, le nouvel ordre mondial est déjà visible. Les négociations de paix importantes ne se tiennent plus dans les centres diplomatiques traditionnels comme la Suisse ou La Haye, mais en Arabie saoudite. L’Europe a été mise sur la touche dans ce processus et ne retrouvera probablement pas son rôle d’antan. Cela pose pour l’Europe la question de son positionnement futur. La confiance envers les États-Unis en tant que partenaire fiable a considérablement diminué.

« D’ailleurs, la confiscation des réserves russes, comme chez Euroclear, est un exemple de sanction occidentale qui se retourne finalement contre l’Europe. Ce type d’action pousse d’autres pays à réduire leur dépendance aux systèmes financiers occidentaux et à investir davantage dans leurs propres réserves d’or. C’est ainsi que les achats d’or ont augmenté chez les pays BRICS et dans d’autres économies émergentes. »

Un public plus diversifié

Quel rôle voyez-vous pour les cryptomonnaies dans ce ‘nouveau’ monde ?

BUITINK : « Je crois en la libre concurrence entre différentes formes de monnaie, comme le suggéraient Hayek et Mises, deux économistes de l’École autrichienne. (Friedrich Hayek plaidait pour une concurrence libre entre devises, tandis que Ludwig von Mises défendait l’étalon-or et critiquait les monopoles monétaires étatiques, ndlr). Différents types de monnaies peuvent être en compétition, et les plus solides survivront. On observe que dans les pays à forte inflation, la crypto et l’or sont utilisés comme alternatives. Toutefois, la réglementation en Europe est bien plus stricte qu’aux États-Unis, ce qui freine l’innovation.

« Par exemple, l’Europe exige un ‘white paper’ pour chaque projet crypto, alors que certains protocoles sont lancés sans fondateur connu et ne peuvent donc pas en fournir. Cela montre que les décideurs politiques européens ne comprennent pas bien le fonctionnement de ce marché et passent ainsi à côté de nombreuses innovations. »

Beaucoup d’investisseurs ‘passifs’ optent pour des ETF adossés à l’or. Quel est votre avis ?

BUITINK : « Les ETF offrent un moyen simple d’être exposé à l’or, mais ils comportent des risques. Les grands ETF aurifères, comme ceux de J.P. Morgan, sont des produits papier gérés par des institutions qui ont déjà été prises en flagrant délit de spoofing (Le spoofing est une pratique frauduleuse où de faux ordres sont placés puis rapidement annulés pour manipuler artificiellement le prix du marché. J.P. Morgan a été sanctionné pour cela entre 2008 et 2016 et a dû payer une amende de 920 millions de dollars, ndlr).

« Ceux qui achètent de l’or comme assurance contre l’instabilité financière feraient mieux de posséder de l’or physique ou de le stocker dans un coffre indépendant, par exemple en Suisse ou aux Pays-Bas. Les ETF pourraient perdre leur valeur dans certains scénarios si les actifs sous-jacents s’avéraient indisponibles. »

Quel est le profil des acheteurs d’or ?

BUITINK. “Autrefois, l’acheteur d’or typique était principalement un homme blanc, aisé et d’un certain âge. Aujourd’hui, le profil est bien plus diversifié. Avec l’introduction d’un compte en métaux précieux, qui permet aux clients d’acheter dès 10 euros et d’épargner mensuellement, nous observons une augmentation du nombre de jeunes investisseurs ainsi qu’une présence accrue de femmes.”

Où est tout cet or ? Sur les 200 000 tonnes d’or existant dans le monde, presque la moitié est transformée en bijoux. Les banques centrales en détiennent une partie, tandis que les particuliers possèdent également d’importantes réserves. Le reste est utilisé dans les secteurs technologique et industriel. Autrefois, les pays conservaient leur or eux-mêmes, mais depuis la Seconde Guerre mondiale, une grande partie des réserves a été déplacée vers l’étranger. À la fin des années 1980, la Belgique possédait encore 1 300 tonnes d’or, mais elle en a vendu la majeure partie pour réduire sa dette. Ce qui reste est principalement stocké dans des dépôts au Canada, aux États-Unis et à Londres.





Laurens Bouckaert