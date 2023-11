Shell, toujours en pleine forme

L’action de la compagnie pétrolière frôle des sommets historiques. Nous tablons sur une poursuite de la dynamique haussière avec deux stratégies: l’achat d’un “call” et la vente d’un “put”.

L’action Shell est engagée depuis deux ans dans une dynamique haussière. Elle a gagné 12% depuis janvier 2023 et même atteint un sommet historique mi-octobre. Pourtant, à 32,64 euros, elle reste bon marché: le ratio cours/bénéfice est de 7 à peine et le rapport cours/valeur comptable, de 1,14. Un beau dividende (0,33 dollar) est versé chaque trimestre – le prochain, le 12 décembre – et son rendement est de près de 4%.

Pour autant, des voix s’élèvent contre la stratégie du nouveau CEO, Wael Sawan, qui privilégie la rentabilité à la transition énergétique, et a décidé de réduire, voire de suspendre, les investissements coûteux dans les énergies vertes.

Seul le temps permettra de dire si son pari est le bon. Toujours est-il que les derniers résultats sont excellents, et les perspectives, positives – et c’est ce qui intéresse les investisseurs. Nous misons donc résolument à la hausse. A ceux qui ne possèdent pas le titre, nous conseillons l’achat d’un call.

Achat du call

Shell juin 2024

au prix d’ex. de 32,50 EUR

à 1,04 EUR

Vu les sommets historiques atteints, l’analyse technique n’offre que peu d’indications. Au-delà de 30,60 euros, il n’y a plus qu’une résistance psychologique, à 35, voire 40 euros. En théorie, le call acheté ne deviendra rentable que si l’action vaut plus que la somme du prix d’achat et de la prime, soit (32,5 + 1,04 =) 33,54 euros.

Si le sentiment change, l’action bénéficiera d’un support aux alentours de 28 euros, puis à 25,25 euros. Toutefois, sous 32,50 euros, ce contrat n’a pas de valeur intrinsèque. La prime payée de 1,04 euro ne contient qu’une valeur temps ou d’anticipation.

Ceux qui préfèrent ne pas investir directement dans une stratégie haussière peuvent émettre un put.

Emission du put

Shell mars 2024

au prix d’ex. de 34 EUR

à 3,97 EUR

Ce contrat expire le 15 mars. D’ici là, nous pensons que l’action Shell coûtera au moins 34 euros, ce qui présuppose une hausse de 12% au bas mot. La prime serait alors acquise à l’émetteur du put. Si l’action devait baisser, l’émetteur pourrait alors devoir en acheter (ce qui implique qu’il ait les fonds nécessaires) au prix de (34 – 3,97 =) 30,03 euros, soit un peu moins que le cours actuel. L’acheteur du put table évidemment sur une baisse plus importante.