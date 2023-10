Quelques ETF sur mines d’or

La guerre au Moyen-Orient a ravivé l’intérêt pour l’or. Opter pour un tracker, ou ETF, permet de s’exposer de manière diversifiée au secteur des mines aurifères. Nous vous en présentons trois.

VanEck Vectors Gold Miners ETF

Marché: Xetra

Code ISIN: IE00BQQP9F84

Frais de gestion: 0,53% l’an

Ticker: G2X GY

Version européenne du célèbre tracker américain GDX, cet ETF physique réinvestissant les dividendes affiche actuellement un encours de 657 millions de dollars; il réplique l’indice VanEck Global Gold Miners, composé de 52 sociétés et qui surpondère les producteurs de grande et moyenne tailles et les sociétés de royalties. Ses frais de gestion annuels sont de 0,53%. Il est moins liquide que le GDX, mais avec un volume quotidien moyen de 20.000 échanges sur le Xetra, sa négociabilité est bonne.

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

Marché: Xetra

Code ISIN: IE00BQQP9G91

Frais de gestion: 0,55% l’an

Ticker: G2XJ GY

Ce tracker est la version européenne de l’américain GDXJ; il se négocie également sur le Xetra, sous le ticker G2XJ, et son encours s’élève à 321 millions de dollars.

Son sous-jacent est l’indice MVIS Global Junior Gold Miners, qui compte actuellement 90 actions. Par rapport au G2X, il surpondère les producteurs et promoteurs de taille moyenne, mais sous-pondère les petites sociétés d’exploitation. Le G2XJ est lui aussi un tracker physique qui réinvestit les dividendes, mais ses frais annuels sont un peu plus élevés. La liquidité est suffisante (en moyenne 9.000 transactions par jour) pour les investisseurs privés.

iShares Gold Producers ETF

Marché: Xetra

Code ISIN: IE00B6R52036

Frais de gestion: 0,55 % l’an

Ticker: IS0E GY

Cet ETF de BlackRock coté sur plusieurs Bourses (ticker IS0E) et dans différentes devises affiche un actif sous gestion de 1,4 milliard de dollars. Des deux cotations en euros, celle sur le Xetra est la plus intéressante (plus grande liquidité et spreads plus faibles). Ce tracker physique qui réinvestit les dividendes réplique l’indice S&P Commodity Producers Gold, qui compte pour l’heure 59 positions, dont la composition est similaire à celle de l’indice VanEck Global Gold Miners.