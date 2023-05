Quelques ETF axés sur les énergies alternatives

Des fonds indiciels permettent de tirer parti de l’essor des énergies alternatives. Nous vous en présentons quatre.

Avec l’accélération de la transition énergétique, les énergies alternatives sont en plein essor. Les émetteurs de fonds indiciels entendent eux aussi profiter de cette tendance favorable. Voici quatre trackers qui se concentrent sur l’énergie solaire et éolienne.

Global X Solar ETF

Cet ETF de Global X Funds, qui a pour code ISIN IE000XD7KCJ7 et pour ticker (sur Euronext) RA7Z GY, réplique la performance de l’indice Solactive Solar et s’échange notamment sur le Xetra, en Allemagne. Il s’agit d’un tracker physique qui réinvestit ses revenus. L’indice sous-jacent comprend 48 sociétés; la Chine y est surpondérée (56%), comme les Etats-Unis (30%). Les frais de gestion annuels sont de 0,5%.

Invesco Markets Solar Energy ETF

Ce tracker émis par Invesco Asset Management se négocie sur plusieurs Bourses européennes, sous le code ISIN IE00BM8QRZ79; sur Euronext, son ticker est S0LR GY. La variante en euros est inscrite à la cote de Francfort. Cet ETF réplique l’indice MAC Global Solar Energy, qui compte 43 positions. Les titres américains dominent (49%), devant la Chine (19%), l’Espagne (5,7%) et l’Allemagne (5,4%). Les positions les plus importantes sont en partie les mêmes que celles de l’indice présenté ci-dessus. Toutefois, à 0,69%, les frais de gestion annuels sont plus élevés que ceux de l’ETF précédent.

Global X Wind Energy ETF

Cet autre ETF de Global X Funds a pour code ISIN IE000JNHCBM6 et pour ticker (sur Euronext) WNDY GY. Il réplique la performance de l’indice Solactive Wind Energy et est coté sur le Xetra. L’indice sous-jacent comprend 28 sociétés; en termes de pondération géographique, la Chine domine (33% de l’indice), puis viennent le Danemark (28,9%) et le Canada (18%). Cet ETF applique des frais de gestion annuels de 0,5%.

Invesco Wind Energy ETF

C’est encore un tracker d’Invesco Asset Management. Il a pour code ISIN IE0008RX29L5 et pour ticker (sur Euronext) WDEY GY. Il réplique l’indice Wilderhill Wind Energy, qui compte 54 positions et se distingue de l’indice Solactive par l’absence de titres chinois. Les Etats-Unis y occupent la première place (16,4%); suivent l’Allemagne (11%), les Pays-Bas (9,5%) et la France (9,3%). Cet ETF facture annuellement des frais de gestion de 0,6%.