Profiter du redressement du secteur pharmaceutique

Le secteur pharmaceutique n’a pas brillé en Bourse ces derniers trimestres, mais cela pourrait changer, car les investisseurs s’intéressent de nouveau aux secteurs défensifs.

iShares S&P Healthcare Sector ETF

Code ISIN: IE00BMBKBZ46

Marché: Euronext Amsterdam

Frais de gestion: 0,18% par an

Ticker: IUHE NA

Cet ETF émis par BlackRock est coté à Amsterdam. Il réplique le S&P500 Capped 35/20 Healthcare, un indice dont la pondération est revue tous les trimestres et qui est composé de 65 sociétés américaines actives dans la pharmacie, l’équipement pharmaceutique, la biotechnologie et les services connexes. Ce tracker physique affiche un encours de 2,5 milliards de dollars et se distingue par ses frais de gestion annuels très faibles (0,18%). Les revenus de dividendes sont reversés. Il existe aussi une version avec réinvestissement (sur Xetra, ticker QDVH, code ISIN IE00B43HR379).

Xtrackers MSCI World Healthcare

Code ISIN: IE00BM67HK77

Marché: Xetra

Frais de gestion: 0,25% par an

Ticker: XDWH GY

Ce tracker émis par DWS et coté sur Xetra affiche un encours de 1,75 milliard d’euros. L’indice sous-jacent est le MSCI World Healthcare Total Return, qui inclut 142 sociétés du secteur pharmaceutique mondial et surpondère les Etats-Unis (69% du portefeuille) et, dans une moindre mesure, la Suisse, le Danemark et le Japon. Les dividendes sont réinvestis; à 0,25%, les frais de gestion annuels dépassent légèrement ceux de l’ETF évoqué ci-dessus.

Lyxor Stoxx Europe 600 Healthcare ETF

Code ISIN: LU1834986900

Marché: Euronext Paris

Frais de gestion: 0,3% par an

Ticker: HLT FP

Ce tracker émis par Lyxor ETF cible le secteur pharmaceutique européen et réplique l’indice Stoxx Europe 600 Healthcare, composé de 56 sociétés. Son actif sous gestion atteint 820 millions d’euros; il est coté sur Euronext Paris sous le ticker HLT et les revenus de dividendes sont réinvestis. Ses frais de gestion annuels sont légèrement supérieurs à ceux des trackers qui répliquent les marchés américains et mondiaux.

Le tracker Amundi ETF MSCI Europe Healthcare peut se substituer au HLT. Lui aussi coté sur Euronext Paris (code ISIN: FR0010688192), il est un peu moins onéreux (0,25% de frais de gestion), mais aussi, avec un encours de 55 millions d’euros seulement, beaucoup moins fourni. Il est également moins liquide.