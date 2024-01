Profiter de la volatilité d’argenx

Le titre fluctue beaucoup mais affiche actuellement encore un beau potentiel haussier. Aux actionnaires actuels, nous recommandons l’achat d’un put, en guise de protection. Ceux qui veulent s’exposer peuvent opter pour l’achat d’un call.

Malgré les déboires de l’entreprise au cours des derniers mois et le plongeon du cours qui en a résulté, argenx se négocie autour de 350 euros, soit 4.300 % de plus qu’à son introduction en Bourse, il y a une décennie. Les gains les plus importants ont toutefois été réalisés entre 2014 et 2018. Sur cinq ans, le titre n’a gagné « que » 280 %. Il a beaucoup fluctué l’an dernier, passant de 330 à 490 euros après la réalisation des attentes, mais a replongé après les annonces décevantes sur le médicament phare de la biotech, l’efgartigimod.

Le titre recèle donc un potentiel haussier, et l’évolution peut être rapide, comme on a déjà pu le voir. Nous avons toute confiance en cette entreprise emmenée par un ambitieux mais non moins réaliste CEO, Tim Van Hauwermeiren.

Il y a peu, Bloomberg lançait des rumeurs sur un possible rachat d’argenx, cible rêvée pour des grands laboratoires n’ayant pas la flexibilité pour développer eux-mêmes des produits performants. La baisse de l’action en fait une proie parfaite, mais les acteurs du secteur sont souvent imprévisibles. Aux actionnaires actuels, nous recommandons dès lors l’achat d’un put, à titre de protection. Ceux qui veulent s’exposer peuvent opter pour l’achat d’un call.

Achat du put

argenx septembre

au prix d’ex. de 340 EUR

à 33,77 EUR

Le cours de l’action argenx risque de chuter en cas de mauvaises nouvelles, mais la valeur de cette option augmentera, car elle confère le droit de vendre les titres à 340 euros, quel que soit le prix de l’action. Cette « assurance » a un coût de 33,77 euros. L’acheteur du put, qui peut se défaire des actions, ne recevra que (340 – 33,77 =) 306,23 euros. Le contrat ne sera donc rentable que si le cours de l’action passe en dessous de ce seuil, ce qui implique une baisse d’au moins 10 %. Si le cours de l’action augmente, cette option perd sa raison d’être.

Achat du call

argenx décembre

au prix d’ex. de 420 EUR

à 25,82 EUR

Cette option donne le droit d’acheter des actions argenx à 420 euros. Mais l’acheteur, qui a versé 25,82 euros de prime, attendra que le cours dépasse 445,82 euros pour en acquérir. Cela suppose une hausse de 25 % du cours, un scénario tout à fait possible ; il y a quatre mois, l’action s’échangeait à un peu moins de 500 euros.