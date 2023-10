NN Group: tabler sur la démesure de la correction

Nous estimons que la réaction des investisseurs à l’affaire des polices assorties de frais cachés est exagérée: le risque s’est certes légèrement accru, mais le rendement en dividende frôle les 10%.

L’action NN Group s’est récemment effondrée. En cause: l’arrêt rendu fin septembre par le tribunal de La Haye au sujet des polices assorties de frais cachés, ces assurances vie sur lesquelles la compagnie a retenu des coûts trop élevés, au détriment du montant de la prestation à l’échéance finale (et donc, de la capacité des clients à rembourser leur prêt hypothécaire par exemple, ou du montant de leur pension de retraite). Plus de sept millions de polices de ce type ont été vendues aux Pays-Bas.

Le groupe s’est immédiatement pourvu en cassation, ce qui lui permet de gagner du temps – peut-être plusieurs années. Si personne ne sait comment l’affaire va tourner, il est clair qu’elle pourrait coûter beaucoup d’argent à l’assureur, dont l’action a perdu plus de 16% en un mois.

Nous estimons cette correction exagérée: le risque s’est certes légèrement accru, mais le rendement en dividende frôle les 10%. Nous allons donc miser à la hausse au moyen d’une stratégie éprouvée, qui peut être soit agressive (call acheté), soit plus défensive (put émis).

Emission du put

NN Group mars 2024

au prix d’ex. de 36 EUR

à 5,15 EUR

Ce contrat nous rapporte une jolie prime de 5,15 euros. Il nous engage évidemment à acheter l’action au prix de 36 euros si le cours n’a pas franchi cette même barre au 15 mars 2024. Nous paierons dans ce cas (36 – 5,15) 30,85 euros, soit moins que le cours actuel. Nous estimons la stratégie faisable – l’an passé à la même époque, l’action se négociait à 43 euros. Il suffirait qu’elle grimpe de 16% pour que la prime nous soit acquise.

Achat du call

NN Group juin 2024

au prix d’ex. de 35 EUR

à 1,10 EUR

La première résistance, timide, se situe autour de 35 euros, ce qui coïncide avec le prix d’exercice de l’option. Nous ne réaliserons toutefois un profit que si le cours monte à (35 + 1,10) 36,10 euros. Ce qui, si la première résistance est franchie, ne devrait pas poser de problème, car le titre devrait alors pouvoir aisément se diriger vers les 40 euros, où une résistance plus décidée l’attend. A partir de là, notre call vaudrait au moins (40 – 35) 5 euros, soit 4,5 fois notre mise. Si un peu de valeur temps pouvait venir s’y ajouter, nous serions plus heureux encore.