Misons sur la poursuite de la progression de Prosus

Prosus est toujours sous-valorisée, malgré l’impressionnante remontée du cours de l’action sur les 12 derniers mois. La valeur intrinsèque est supérieure à 110 euros par action.

Le cours de l’action Prosus était tombé d’un plus haut à près de 108 euros à un plancher à 42 euros en avril 2021. Il était ensuite remonté à 68 euros, avant de rechuter, le 28 octobre dernier, à un nouveau plus bas, 40 euros, par ailleurs un robuste soutien. L’action vaut aujourd’hui 35% de plus qu’il y a un an. Or la plupart des actions ont vu leur cours reculer sur les 12 derniers mois. Prosus a en outre réalisé le plus clair de ses gains en l’espace de six mois.

Fin mars 2022 – un peu trop tôt –, nous avions recouru à notre stratégie à la hausse habituelle. Le call mars 2023 au prix d’exercice de 60 euros ne nous avait coûté que 5 euros. A l’échéance, l’action se négociant à 71 euros, notre call valait 11 euros, soit un peu plus de deux fois notre mise. Le put décembre au prix d’exercice de 55 euros que nous avions émis nous a rapporté 9,93 euros; l’action s’échangeant à 65 euros fin décembre, nous avons empoché la totalité de la prime.

Nous tablons sur la poursuite de l’appréciation de Prosus.

Achat du call

Prosus mars 2024

au prix d’ex. de 80 EUR

à 8,95 EUR

Pour que ce contrat se dote d’une valeur intrinsèque, il faudra que le cours de l’action augmente de 12%. Ce qui est tout à fait possible si le sentiment du marché est bon, mais également s’il ne l’est pas, car la résistance autour de 80 euros devrait bientôt finir par céder, après quoi les 100 euros pourront être atteints. A ce niveau, le contrat aura une valeur intrinsèque de (100 – 80) 20 euros. Rappelons qu’il y a deux ans, l’action coûtait 110 euros.

Emission du put

Prosus décembre 2023

au prix d’ex. de 90 EUR

à 25 EUR

Les primes des options put sont élevées. Un grand nombre d’actionnaires achètent ces options pour mettre leurs bénéfices à l’abri des bourrasques qu’essuieraient les marchés boursiers. Ce dont les émetteurs peuvent essayer de profiter: la prime de pas moins de 25 euros qu’offre ce contrat leur sera entièrement acquise si le cours de l’action se hisse au-delà de 90 euros. S’il tombe en deçà de (90 – 25) 65 euros, il leur faudra acheter les actions à 90 euros, prix duquel il faut déduire la prime de 25 euros perçue. S’ils achetaient l’action en Bourse aujourd’hui, ils débourseraient 10% de plus.