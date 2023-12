Misons à la hausse sur AMG

En optant pour la construction d’options qu’est l’action synthétique, nous ne prenons pas plus de risques qu’en achetant des actions AMG en Bourse aujourd’hui, comme vous allez vous en rendre compte.

Alors que début juillet, l’action AMG Critical Materials se négociait à 50 euros, aujourd’hui, c’est à moins de la moitié de ce montant. Et pour cause : l’entreprise a revu à la baisse ses prévisions bénéficiaires à deux reprises et sa communication n’est pas optimale (lire ici). L’action n’en demeure pas moins prometteuse, car AMG est active dans des secteurs à l’avenant. Après la nouvelle année de transition que sera ​2024, AMG devrait commencer à récolter le fruit de ses efforts.



Nous misons à la hausse par le biais d’une action synthétique : nous achetons un call et émettons un put assortis de la même date d’échéance (le 20/6/2025) et du même prix d’exercice (25 euros). Cette stratégie vise à reproduire la performance d’une action sans la détenir et à moindre coût, mais notez bien que si le bénéfice peut être énorme, la perte également, car le call ne vaudra plus rien si le cours de l’action baisse et que l’acheteur du put exerce son droit. Dans ce cas, nous devrions acheter les actions à 25 euros moins la prime de (6,70 – 3,40 =) 3,3 euros perçue, soit quasiment au prix actuel de l’action.

Action synthétique



Achat du call

AMG juin 2025

à 3,40 EUR



Emission du put

AMG juin 2025

à 6,70 EUR



Nous observons un support relativement robuste autour de 21 euros. Sauf surprise, il ne devrait pas céder. Mais s’il venait à le faire et que l’action ne valait pas plus de 25 euros, le call n’aurait plus de valeur. Ce ne serait pas bon non plus pour le put émis, mais ce serait pire pour l’acheteur du put. Il percevrait 25 euros par action, mais le put lui a coûté 6,70 euros. Pour empocher un bénéfice, il devrait voir le cours de l’action tomber en deçà de (25 – 6,7 =) 18,3 euros. Si le call expirait sans valeur, la perte serait de 3,40 euros pour son acheteur, qui devrait acquérir les actions à (25 + 3,40 – 6,70 =) 21,7 euros. Rien de dramatique.



Si l’action s’apprécie, elle se heurtera à une première grande résistance à 34,31 euros. Si elle atteint ce niveau, ce call vaudra déjà (34,31 – 25) 9,31 euros. Déduction faite des 3,40 euros déboursés pour ce contrat, notre bénéfice net sera de 5,90 euros. Auxquels s’ajouteront les 6,70 euros perçus pour le put émis – le contrat expirant sans valeur si l’action vaut plus de 25 euros, la prime nous sera acquise. La construction nous rapportera donc pas moins de (5,90 + 6,7 =) 12,6 euros.