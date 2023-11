Miser sur une baisse des taux

Le plus fort de l’inflation semblant passé, les banquiers centraux devraient mettre fin aux relèvements de taux. Les marchés obligataires anticipent cette évolution, ce qui pèse sur les rendements des obligations d’Etat.

Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y ETF

Code ISIN: LU2233156582

Bourse: Xetra

Frais de gestion: 0,05% l’an

Ticker: PRAB GY

Les taux courts (jusqu’à 2 ans) sont étroitement liés aux taux directeurs des banques centrales. La majorité des observateurs escompteraient une première baisse des taux en mai 2024 aux Etats-Unis; l’Europe suivra, mais plus tard.

Ce tracker réplique l’indice Solactive Eurozone Gov Bond 0-1Y, lui-même composé d’effets publics de plusieurs pays de l’Union européenne, dont les échéances vont jusqu’à 1 an. La maturité moyenne est de 0,47 an et le rendement moyen, de 3,72%. Les produits sont réinvestis.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF

Code ISIN: IE00BGR7L912

Bourse: Xetra

Frais de gestion: 0,07% l’an

Ticker: IBCC GY

Cet ETF de distribution, qui réplique l’indice ICE U.S. Treasury Short Bond, se compose de bons du Trésor américain ayant une maturité résiduelle de 0 à 1 an. Son rendement moyen atteint actuellement 5,18%. Les bons du Trésor étant libellés en dollars alors que l’ETF est coté en euros, l’investisseur s’expose à un risque de change.

iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF

Code ISIN: IE00B1FZS806

Bourse: Xetra

Frais de gestion: 0,15% l’an

Ticker: IBGM GY

Les taux longs sont déterminés par l’inflation prévisionnelle. A mesure que l’économie ralentira, l’inflation et, donc, les taux d’intérêt, suivront. Cet effet pourrait être partiellement réduit à néant si le creusement des déficits contraignait les Etats à émettre un nombre d’obligations (bien) supérieur à la demande.

Cet ETF réplique l’indice Barclays Euro Government Bond 10yr Term, actuellement composé de 29 obligations dont les échéances vont de 7 à 10 ans. Son rendement moyen est aujourd’hui de 3,13%. Les produits sont distribués.

iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF

Code ISIN: IE00BGPP6697

Bourse: Xetra

Frais de gestion: 0,10% l’an

Ticker: IBB1 GY

Cet ETF réplique l’indice ICE US Treasury 7-10 Year, dont les 13 bons du Trésor américain qui le composent ont des échéances comprises entre 7 et 10 ans. Son rendement moyen est pour l’heure de 4,44%. Les produits sont distribués.