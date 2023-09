L’or, à nouveau au sommet, est-il un bon placement ?

Après une courte période de baisse, il remonte. Un bon placement ?

Le métal précieux pourrait battre son record (2.072 dollars) cette année encore. En hausse depuis octobre 2022, l’or a dépassé le plafond des 2.000 dollars l’once en avril et mai. Il a un peu baissé ensuite, clôturant août à 1.945 dollars.

Mais selon Bart Melek, de la banque d’investissement TD Securities, l’or pourrait atteindre 2.100 dollars fin de l’année, voire début 2024. La cause: l’optimisme qui découlerait de la pause dans la hausse des taux d’intérêt, a expliqué l’expert à CNBC. David Neuhauser, du gestionnaire d’actifs Livermore Partners, est encore plus bullish. Selon lui, l’or pourrait atteindre 2.500 dollars d’ici fin 2024, à cause d’une potentielle stagflation.