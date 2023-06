Le blé, la céréale la plus prometteuse

Il est trop tôt dans la saison pour avoir la certitude que la production mondiale de blé, de maïs et de soja suffira à éviter toute pénurie. Vous pouvez miser sur une remontée du prix du blé au moyen du WisdomTree Wheat ETC ou du WisdomTree Grains ETF, par exemple.

L’éclatement de la guerre en Ukraine, en février 2022, avait fait grimper en flèche les cours des céréales, dont l’essentiel de l’augmentation s’était toutefois résorbée dès l’été, après quoi les prix étaient restés orientés à la baisse. C’est au niveau du blé, dont le cours est tombé en mai 2023 à son niveau le plus bas depuis deux ans, que le mouvement est le plus marqué.

Vu son importance pour l’approvisionnement alimentaire de certains pays, le blé est une des rares denrées à ne pas faire l’objet de restrictions à l’exportation. L’accord conclu en ce sens entre l’Ukraine et la Russie expire toutefois le 17 juillet, et nul ne sait ce qu’il adviendra ensuite. La sécheresse a fait tomber la part des Etats-Unis dans les exportations mondiales à un niveau historiquement bas (9%); pour le blé du printemps, les perspectives sont légèrement meilleures. L’Australie, autre grand exportateur, a enregistré trois récoltes record consécutives, mais El Niño devrait obérer ses exportations d’un tiers.

Maïs et soja

Les cours du maïs et du soja ont moins fluctué, au détriment du potentiel de reprise. La récolte de soja argentin n’avait pas été aussi maigre depuis 20 ans, mais les rendements très élevés au Brésil compensent ce déficit. Les importations européennes de soja ont chuté de 12%. Le prix du maïs est certes au plus bas depuis 2021, mais le recul accusé depuis la pointe n’a pas été aussi important que pour le blé. Le maïs remonte par ailleurs depuis peu. Il est en tout état de cause trop tôt dans la saison pour avoir la certitude que la production mondiale suffira à éviter toute pénurie.

Miser à la hausse au moyen d’ETF

Vous pouvez miser sur une remontée du prix du blé au moyen du WisdomTree Wheat ETC. Ce tracker synthétique, qui réplique l’évolution de l’indice Bloomberg Wheat, est coté sur plusieurs Bourses européennes (même code ISIN GB00B15KY765, ticker WEATP FP sur Euronext Paris, 0D7S GY sur le Xetra). L’ETF, qui a 88 millions d’euros en gestion, porte en compte 0,49% de frais de gestion par an; il en existe deux variantes à effet de levier. Le WisdomTree Grains ETF (Xetra; ISIN GB00B15KYL00, ticker 0D7Y) réplique l’indice Bloomberg Grains, composé de contrats à terme sur le blé (27%), le maïs (37%) et le soja (36%). Cet ETF a 24 millions d’euros en gestion.