ETF sur le secteur bancaire européen

La Banque centrale européenne a déjà relevé ses taux d’intérêt à plusieurs reprises, et continuera à le faire aussi longtemps que l’inflation n’aura pas atteint des niveaux plus raisonnables. C’est une bonne nouvelle pour les banques de la zone, dont l’accroissement des revenus d’intérêts leur permettra d’augmenter les dividendes et/ou de racheter davantage d’actions.

Lyxor Stoxx Europe 600 Banks ETF

Code ISIN: LU1834983477

Marché: Euronext Paris

Frais de gestion: 0,3% l’an

Ticker: BNK FP

Ce tracker émis par Lyxor Asset Management a pour sous-jacent l’indice Stoxx Europe 600 Banks. Il s’échange sur plusieurs Bourses européennes mais pour l’investisseur belge, c’est la cotation sur Euronext Paris (ticker BNK) qui est la plus intéressante. BNK a 1,13 milliard d’euros en gestion et l’indice s’articule autour de 42 actions de banques européennes. La majorité (58,5%) d’entre elles sont négociées en euro, suivi à bonne distance par la livre sterling; les positions restantes sont principalement cotées en monnaies scandinaves. La Belgique n’est représentée que par KBC (1,97%). BNK est un tracker synthétique, qui réplique l’évolution du sous-jacent via un contrat swap. Les dividendes sont réinvestis et les frais de gestion sont fixés à 0,3% l’an.

A BNK peut se substituer l’iShares Stoxx Europe 600 Banks ETF, émis par BlackRock. Avec 1,21 milliard d’euros d’actifs sous gestion, cet ETF est un peu plus important. Il est coté sur le marché allemand Xetra (ticker EXV1, code ISIN DE000A0F5UJ7). Contrairement à BNK, il distribue les dividendes perçus. Les frais de gestion annuels s’élèvent à 0,47%.

iShares Euro Stoxx Banks 30-15 ETF

Code ISIN: DE0006289309

Marché: Xetra

Frais de gestion: 0,51% l’an

Ticker: EXX1 GY

Cet ETF émis par BlackRock et coté sur le Xetra (ticker EXX1) gère 1,63 milliard d’euros. Son sous-jacent est l’indice Euro Stoxx Banks 30-15, qui se compose de 22 sociétés, si bien que les positions individuelles sont plus importantes. Là aussi, KBC est l’unique représentant belge, à hauteur de 3,36%, cette fois. L’iShares Euro Stoxx Banks 30-15 ETF est un tracker physique, qui distribue les dividendes. La principale différence avec l’indice Stoxx Europe 600 Banks est l’absence de toute banque britannique en son sein. Toutes les positions sont négociées en euro.