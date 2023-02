Des opportunités en or chez Newmont

Convaincus que le groupe va à nouveau surprendre agréablement le marché, nous misons sur l’appréciation de son action.

L’américain Newmont Mining Corporation a émis une offre sur toutes les actions de l’australien Newcrest Mining, qui, comme lui, exploite des mines de cuivre et d’or (lire également ici). Indispensable à la transition énergétique, le prix du cuivre s’envole: il a atteint de nouveaux sommets ces derniers mois.

La santé financière de Newmont est très bonne. En outre, le monde ne compte pas de plus grand producteur d’or que lui. Il l’extrait de surcroît à des coûts très faibles. Le rendement du dividende est estimé pour l’heure à 4,5%. De 25, le ratio cours/bénéfice n’est pas peu élevé, mais Newmont opère dans un secteur très lucratif.

Son action se paie aujourd’hui 25% de moins qu’il y a un an, mais Newmont a achevé les six derniers mois sur un (modeste) bénéfice. Lorsque l’économie aura redémarré et que le calme sera revenu sur les marchés boursiers, les résultats de Newmont pourront selon nous à nouveau épater. Nous misons donc à la hausse, en achetant un call et en émettant un put.

Achat du call

Newmont septembre

au prix d’ex. de 50 USD

à 4,40 USD

Ce contrat expire le 15 septembre. Nous avons choisi un prix d’exercice à peine supérieur au cours actuel de l’action. La valeur intrinsèque n’inclut donc pas la prime de 4,40 dollars. Pour que l’acheteur perçoive un bénéfice, il faut que le cours de l’action augmente d’au minimum 10%. Autour de 54,8 dollars se trouve une petite résistance. Si l’action la franchit, elle pourra grimper aisément vers 64 dollars, niveau auquel la prime atteindra 14 dollars au bas mot. Soit une multiplication par trois de notre investissement. Mais il est également possible d’émettre un put.

Emission du put

Newmont juin

au prix d’ex. de 60 USD

à 13,28 USD

L’acheteur de ce put espère que le cours de l’action Newmont baissera. Pour qu’il réalise un bénéfice, il faudra que l’action vaille moins de 60 dollars, moins la prime de 13,28 dollars, soit 46,72 dollars. C’est le prix auquel l’émetteur du put (nous) devra acheter les actions si leur cours baisse. Mais, nous l’avons dit, nous tablons pour notre part sur une hausse. Dès que l’action Newmont vaudra au minimum 60 dollars, la prime nous sera acquise. Tant que l’action coûtera plus de 46,72 dollars, nous engrangerons un bénéfice.