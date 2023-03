Des ETF inversés pour protéger son portefeuille

Avec la mini-crise bancaire, plusieurs lecteurs nous ont interrogés sur la manière de protéger leur portefeuille d’actions contre d’autres baisses des indices boursiers. Les ETF inversés, ou “short trackers”, qui prennent de la valeur à mesure que leur sous-jacent en perd, sont une solution envisageable. Leurs nombreuses variantes répliquent divers indices.

Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF

Marché: Deutsche Börse

Code ISIN: LU0292106753

Frais de gestion: 0,4% l’an

Ticker: XSSX GY

Cet ETF, émis par DWS Investments (Deutsche Bank) et coté sur le Xetra, évolue dans le sens inverse de l’indice Euro Stoxx50 Short. Il s’agit d’un tracker synthétique (contrats swap conclus avec différentes contreparties), sur le marché depuis 2007. Il gère plus de 100 millions d’euros et ses frais de gestion sont de 0,4% l’an.

Il est également possible d’opter pour le Lyxor Euro Stoxx 50 Daily Inverse ETF, émis par Lyxor ETF. Cet ETF réplique l’évolution du même indice; il s’échange sur Euronext Paris (ticker BSX FP, code ISIN FR0010424135) et ses frais de gestion sont identiques.

Une troisième solution est l’Amundi Short Euro Stoxx 50 Daily ETF, lui aussi coté à Paris (ticker C5S FP, code ISIN FR0010757781). Ses frais de gestion sont de 0,3%, mais sa liquidité est moindre.

X-Trackers S&P500 Inverse Daily Swap ETF

Marché: Deutsche Börse

Code ISIN: LU0322251520

Frais de gestion: 0,5% l’an

Ticker: DXS3 GY

Ce tracker émis par DWS gère 255 millions de dollars. Il se négocie sur le Xetra. Il réplique l’évolution de l’indice S&P 500 Inverse Daily, ce qui lui permet d’obtenir quotidiennement, par le biais de contrats swap, le rendement inverse du S&P 500. Ses frais de gestion s’élèvent à 0,5% par an.

Il existe à tout cela diverses variantes, qui ont pour sous-jacent le CAC 40 (français) ou le DAX (allemand). Nous mentionnerons également les trackers inversés sur l’Eurostoxx 50 et les variantes à effet de levier sur le S&P 500 qui multiplient par deux le rendement inverse. C’est le cas du Lyxor Euro Stoxx 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF, qui se négocie à Paris (ticker BXX, code ISIN FR0010424143). Ou du Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF, émis par Lyxor ETF et coté à Paris également (ticker DSP5 FP, code ISIN LU1327051279). Uniquement pour l’investisseur conscient du risque!