Des cours du pétrole très volatils !

En 2023, les Etats-Unis, pays non-membre de l’Opep, ont ravi la place de 1er producteur mondial de pétrole à l’Arabie Saoudite. Après l’éclatement de la crise énergétique provoquée par la guerre entre la Russie et l’Ukraine, les Américains ont investi massivement dans l’accroissement de leurs capacités de production de gaz (de schiste), et donc aussi de pétrole en tant que sous-produit. Et dire que l’Opep+ s’efforçait d’en limiter la production ! Mais même au sein de ce cartel élargi, des membres ont produit plus que ce qui avait été convenu. Dès lors, en vue de conserver sa part de marché, l’Opep+ n’a eu d’autre choix que de réduire ses prix pour ses clients asiatiques. D’autres pays non membres du cartel ont également produit davantage de pétrole (le Brésil, la Guyane…).

La consommation mondiale de pétrole a atteint un nouveau record en 2023, mais la croissance de la demande ralentit. Par ailleurs, une grande incertitude entoure la Chine : l’augmentation de ses importations découle-t-elle d’une hausse de la consommation ou d’une reconstitution des réserves stratégiques ?

Large fourchette de prix

Les tensions géopolitiques influencent elles aussi les prix du brut. Une escalade au Moyen-Orient pourrait se répercuter tant sur sa production que sur son transport sur les voies principales (canal de Suez et mer Rouge). Il est fort probable que les prix de l’or noir fluctuent au cours des prochains mois entre 65 et 90 dollars, une fourchette plutôt large dont les traders actifs peuvent tenter de tirer parti. Compte tenu des incertitudes, le pétrole brut n’est pas adapté à une stratégie consistant à conserver ses investissements. Sur les marchés à terme, la position courte nette des investisseurs spéculatifs a atteint début décembre son plus haut niveau depuis 11 ans.

Opter pour le Brent

Le marché est en déport, comme souvent en 2023, mais la courbe des prix est plus raide pour le baril de Brent que pour celui de WTI. Qui souhaite prendre aujourd’hui une position longue sur le pétrole par le biais de contrats à terme a tout intérêt à choisir le Brent. WisdomTree propose l’ETC WisdomTree Brent Crude Oil (Euronext Paris ; ticker BRNT FP, code ISIN JE00B78CGV99), un tracker synthétique qui cherche à répliquer l’évolution de l’indice Bloomberg Brent Oil. Les frais de gestion sont de 0,49 % l’an.