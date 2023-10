De jolis bénéfices avec Cameco

Le cours de l’action a atteint récemment son niveau le plus élevé depuis 10 ans. Si vous l’avez acquise au début de cette année, songez à vous prémunir contre une baisse de son cours en émettant un “call”.

Cameco a acquis en octobre 2022 Westinghouse Electric Company, qui construit et entretient des centrales nucléaires et fournit divers services auxiliaires. Et sans nul doute, le marché apprécie que Cameco ne se contente plus d’extraire de l’uranium mais qu’il le transforme aussi en énergie, sans émission de CO2: l’action a gagné 70% en l’espace de 10 mois.

En mai, nous avions opté pour une action synthétique. Cette stratégie haussière consiste acheter un call et à émettre un put, tous deux échéant à la même date et assortis du même prix d’exercice. Elle vise à reproduire la performance d’une action sans la détenir et à moindre coût. Mais si le bénéfice peut être énorme, la perte également, car le call ne vaudra plus rien si le cours de l’action baisse et que l’acheteur du put exerce son droit.

Nous avions acheté à 2,60 dollars le call janvier 2024 au prix d’exercice de 30 dollars. Aujourd’hui, la prime s’élève à 30 dollars. Le put émis (même échéance, même date, donc) nous a rapporté 5 dollars et ne vaut pratiquement plus rien. La construction nous a procuré (5 – 2,60 = ) 2,40 dollars. Comme le cours de Cameco a bondi, ceux qui clôtureraient à présent cette action synthétique empocheraient (2,40 + 30 =) 32,40 dollars.

Quant à ceux qui ont acheté l’action Cameco au début de cette année, ils peuvent songer à se prémunir contre une baisse de son cours – laquelle ne serait pas anormale après l’envol – en émettant un call. Soulignons que notre confiance dans le secteur de l’uranium est intacte.

Emission du call

Cameco mars 2024

au prix d’ex. de 41 dollars

à 5,50 dollars

Ce contrat est “à la monnaie”: le prix d’exercice de l’option est quasi égal au cours de l’action. L’émetteur du call encaissera la prime de 5,50 dollars. Il devra vendre les actions si, contrairement à ce que nous prévoyons, le cours de l’action continue de grimper. Il percevra alors (41 + 5,50) 46,50 dollars, ou 14% de plus que le prix actuel de l’action. Si le cours dépasse 46,50 dollars, en revanche, il ne réalisera aucun bénéfice. Enfin, si le cours stagne ou baisse, la prime perçue réduira la perte.

Cette stratégie est réservée aux détenteurs d’actions Cameco.