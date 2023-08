Le taux belge à 10 ans à son plus haut depuis plus de 11 ans

Les taux d’intérêt à long terme continuent leur hausse dans le monde, et la Belgique ne fait pas exception. Le taux des obligations à 10 ans a atteint jeudi son niveau plus haut depuis le printemps 2012. Des taux élevés sont défavorables aux personnes qui empruntent ainsi que pour le Trésor belge.

Les papiers de dette de l’État belge d’une durée de dix ans se négociaient avec un taux de 3,36% sur les marchés financiers ce jeudi à la clôture.

Comme la BCE pourrait encore augmenter ses taux d’intérêt en septembre, ce taux sur les obligations belges est susceptible d’augmenter encore.

Il y a 11 ans, il était en train de redescendre de son niveau record, atteint en décembre 2011. Il avait alors frôlé les 5%.

Baisse des emprunts

Cette augmentation rend notamment les emprunts hypothécaires plus compliqués, un effet qui se voit déjà sur le marché belge puisque le nombre de nouveaux prêts à cette fin a diminué de moitié au cours des six premiers mois, pour atteindre le niveau le plus bas depuis 2007.

Effet pour le Trésor

L’État doit ainsi payer plus d’intérêt sur l’argent qu’il emprunte sur les marchés financiers. Un nouveau bond d’État d’un an, émis la semaine prochaine au grand public, pourrait lui permettre de moins s’approvisionner sur les marchés et de moins subir ces taux volatils.

avec agences