ChatGPT a fait la fortune de Nvidia : avec le lancement du bot d’intelligence artificiel et le boom d’IA qui a suivi, le cours en bourse et les bénéfices du développeur de puces ont explosé. Mais l’entreprise vaut aujourd’hui moins cher qu’avant le lancement du bot. Explications.

Souvenez-vous, c’était fin 2022, il y a un peu plus de deux ans : le bot d’intelligence artificielle ChatGPT, développé par OpenAI, débarque sur le marché. Le grand public l’adopte rapidement et soudain l’IA est sur toutes les lèvres. La bourse aussi s’enflamme rapidement au sujet de l’IA : et c’est notamment Nvidia, qui développe les puces les plus performantes pour faire tourner l’IA, qui profite de l’engouement.

Depuis, le cours en bourse de Nvidia a explosé. Le 30 novembre 2023, l’action se négociait à 16,92 dollars. A l’heure d’écrire ces lignes, elle vaut 106,98 dollars. Soit une augmentation de 532%, ou une multiplication par plus de six.

Moins chère qu’avant le lancement

Ceux qui ont acheté l’action à l’époque ont donc vu la valeur de leurs avoirs augmenter fortement. Mais la hausse du cours d’une action n’est pas le seul paramètre qu’on observe pour déterminer la valeur d’une entreprise. Il faut aussi comparer ce prix en bourse aux résultats de l’entreprise ; ce qui s’appelle le ratio cours/bénéfice.

Et c’est là qu’une nouvelle a de quoi surprendre : le ratio cours/bénéfice glissant des douze derniers mois de Nvidia a atteint un niveau plus bas que ce qu’il était avant le lancement de ChatGPT, ce lundi (36,4 fois), montrent des données de YCharts. C’est même son niveau le plus bas depuis août 2019.

En cause : la chute du cours de Nvidia de ces deux derniers mois. Le six janvier, l’action avait encore atteint un record, à 149,43 dollars. Mais depuis, elle a perdu 28%. Et lorsque le cours chute en bourse, le ratio par rapport aux bénéfices (qui eux restent fixes, jusqu’à la prochaine publication de résultats) baisse également, rendant l’action moins chère.

Mais ce n’est pas que par rapport aux bénéfices des douze derniers mois que l’action est devenue moins chère qu’avant le lancement du bot. Ben Reitzes, directeur de Melius Research, explique dans une note relayée par Insider que comparé aux bénéfices attendus pour les douze mois à venir, le ratio est de 24. Soit 41% de moins que le 30 novembre 2022 (41 fois).

Opportunité d’achat ?

De nombreux investisseurs soulignent régulièrement que Nvidia est trop chère, à cause de son ratio C/B si élevé. Mais cette récente chute peut-elle changer la donne ? Pour Reitzes en tout cas, ce serait une opportunité d’achat ; son cabinet réitère sa recommandation d’achat, avec un objectif de prix de 170 dollars (ce qui veut dire que l’action pourrait augmenter de près de 60%).

Pour lui, les actions du secteur des semi-conducteurs et autres puces ont déjà inclus de nombreux risques dans leurs prix (il y a notamment les tarifs douaniers de Trump et mesures réciproques d’autres pays qui pèsent sur le secteur). L’autre raison de son optimisme est une conférence donnée la semaine prochaine par Nvidia. L’entreprise devrait alors donner des indications qui montrent que la demande, pour l’IA, est toujours forte. Elle devrait aussi présenter la feuille de route de ses produits prévus d’ici à 2027.

L’expert compare la situation de Nvidia à celle d’Apple en 2008 : lorsque la firme à la pomme a annoncé l’iPhone en 2008, elle valait 33 fois ses bénéfices. A la fin de la crise financière, ce ratio n’était plus que de 15. “La tendance des téléphones mobile ne s’est pas arrêtée à ce moment-là – et Apple se négocie aujourd’hui à 31 fois les bénéfices sur des chiffres bien plus importants. Si cela se produit de la même manière pour Nvidia, nous pourrions nous réjouir de cette période d’incertitude”, conclut-il.