Nvidia : après une nouvelle journée rouge sang, quelles sont les perspectives ?

Nvidia a publié des résultat en forte hausse, mais qui ont finalement déçu le marché. Quelles sont les perspectives pour le concepteur des puces les plus sophistiquées en matière d’IA ?

Nvidia déçoit rarement avec ses chiffres trimestriels. Mais cette fois-ci, l’accueil a été froid en bourse, malgré d’importantes hausses des résultats ; l’action a perdu 8,5% ce jeudi.

Cela, après une chute de 17%, qui a vu 600 milliards de dollars de valeur boursière s’envoler, fin janvier. Cette panique brièvement provoquée par la start-up chinoise DeepSeek, spécialisée dans l’intelligence artificielle, s’était calmée. L’action a presque entièrement récupéré cette perte journalière, la plus grosse de l’histoire de a bourse.

Mais cela n’empêche pas qu’il y ait de quoi s’inquiéter. Il est impossible qu’il n’y ait pas de concurrents qui émergent et qui servent mieux et à moindre coût certains segments de l’IA.

Chiffres : signes de ralentissement

Au cours du dernier trimestre de l’exercice 2025 (date de clôture le 26 janvier), le chiffre d’affaires du groupe a augmenté de 78% en glissement annuel pour atteindre 39,3 milliards de dollars, soit près de 1,2 milliard de dollars de plus que les prévisions du consensus.

En raison des coûts liés au lancement à grande échelle de la nouvelle gamme de produits Blackwell, la marge brute est tombée à 73%, contre 76% un an plus tôt. Le bénéfice net de 22,9 milliards de dollars, soit 0,89 dollar par action, est supérieur au 0,85 dollar attendu et dépasse de 82% celui de l’année précédente. Nvidia a enregistré un flux de trésorerie disponible de 15,5 milliards de dollars entre novembre et janvier.

La division des centres de données, qui, comme d’habitude, a fourni la majeure partie des revenus (35,6 milliards de dollars), a connu une croissance de 93 %. C’est impressionnant, mais la croissance de cette division avait au moins doublé au cours des derniers trimestres. Microsoft, Amazon, Meta et Google fournissent ensemble la moitié des revenus.

La croissance est due à la nouvelle génération de puces Blackwell utilisées pour former les modèles de langage de l’IA. Les ventes de Blackwell ont atteint 11 milliards de dollars, soit 31% du segment des centres de données. Cependant, l’application des puces Blackwell ne se limite pas aux acteurs du cloud et aux modèles de langage d’IA. Le potentiel de croissance réside principalement dans les applications industrielles telles que les véhicules à conduite autonome et la robotique. Le secteur biotechnologique utilise également des puces d’IA pour la recherche de nouveaux médicaments.

La division des jeux, beaucoup plus petite, a quelque peu vacillé au quatrième trimestre, avec des recettes en baisse de 11 %, à 2,5 milliards de dollars. Cela s’explique par le fait que la dernière génération de puces de jeu, également basée sur l’architecture Blackwell, ne peut pas être livrée assez rapidement.

2024

Pour l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires du groupe s’est élevé à 130,5 milliards de dollars, soit 114 % de plus que pour l’exercice 2024. Le bénéfice net a atteint 72,9 milliards de dollars, soit 2,94 dollars par action (+147 %). Nvidia vise un chiffre d’affaires de 43 milliards de dollars pour le premier trimestre, supérieur aux 42,1 milliards attendus. La marge brute continuera de baisser vers 70,5 à 71 % à court terme, mais les bénéfices rebondiront au second semestre.

Nvidia a réalisé un flux de trésorerie disponible de 60,7 milliards de dollars. La position de trésorerie s’élevait à 43,2 milliards de dollars à la fin du mois de janvier et la dette à long terme (hors dette de leasing) reste limitée à 8,5 milliards de dollars. Un dividende symbolique de 0,01 dollarpar trimestre est versé, ce qui donne un rendement de 0,03%.

Incertitudes

L’incertitude demeure quant aux droits de douane sur les puces entrant aux États-Unis. Nvidia fait produire la plupart de ses puces par TSMC et Samsung. On ne sait pas non plus jusqu’où iront les restrictions sur les livraisons à la Chine. La part de la Chine dans les ventes du groupe a chuté de 21 à 13 % l’année dernière.

Conclusion

Nvidia a remonté la pente après la chute du cours de l’action fin janvier. La question est maintenant de savoir si les résultats peuvent permettre à l’action d’atteindre de nouveaux records (le cours est actuellement 19,5% en deçà de son record, datant de début janvier). Sur la base des prévisions consensuelles pour l’exercice 2026, Nvidia se négocie à 30 fois les bénéfices escomptés. À court terme, les investisseurs doivent s’attendre à une baisse de la croissance et des marges. C’est pourquoi nous ne relevons pas encore notre recommandation.

Recommandation : vendre

Risque : élevé

Evaluation : 3C

Cours : 120,15 USD

Ticker : NVDA US

Code ISIN : US67066G1040

Marché : Nasdaq

Capitalisation boursière : 3.100 milliards USD

Ratio C/B en 2024 : 45

Ratio C/B attendu en 2025 : 30

Différence de prix sur 12 mois : +55%

Différence de cours depuis le début de l’année : -13%

Rendement du dividende : 0,03%