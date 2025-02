Nvidia annonce ses résultats ce soir : ce qu’il faut savoir

Nvidia annonce ses résultats ce jeudi soir. Ce sera un test important, après la tempête DeepSeek. Voici tout ce qu’il faut savoir.

C’est sans doute le moment le plus attendu pour le marché boursier, américain et au-delà, en ce début d’année : ce mercredi soir, après la clôture de la bourse, Nvidia annonce ses résultats trimestriels. Et l’entreprise, dont le cours a été multiplié par 9 depuis fin 2022, quand fut lancé ChatGPT et le boom de l’IA, et qui s’est hissée dans le top 3 des entreprises à la plus grosse valorisation au monde, est attendue au tournant.

C’est qu’elle a habitué le marché à des chiffres hallucinants. Son chiffre d’affaires et son bénéfice ont explosé lors de chaque annonce de résultats, surpassant les estimations qui étaient déjà élevées. C’est que la Big Tech s’arrache ses puces, qui sont les plus poussées pour développer les modèles d’IA.

Ici aussi, la barre est haute. Le consensus des spécialistes estime que son chiffre d’affaires va croître de 70% et son bénéfice de 60%. Nvidia va-t-elle encore une fois battre les paris ? Réponse ce soir.

DeepSeek

Mais il n’y a bien sûr pas que les chiffres d’affaires et les bénéfices qui comptent. Les investisseurs vont faire attention à de nombreux éléments. L’un d’entre eux est le phénomène DeepSeek, cette IA chinoise (soi-disant) développée avec des puces moins performantes que les modèles dernier cri de Nvidia. D’autres pourraient suivre. Est-ce que le carnet de commandes va montrer une baisse de la demande de ces puces ?

La demande des puces de Nvidia vaut ainsi également comme jauge pour les investissements des entreprises dans l’IA. Aux dernières nouvelles, les grands acteurs comme Microsoft, Amazon, Alphabet, Amazon et autres continuent en tout cas d’augmenter leurs dépenses, montraient leurs résultats ou annonces publiés plus tôt cette année. Mais le marché s’interroge sur la rentabilité de ces investissements, qui ne génèrent pas encore de bénéfices, tandis que d’autres modèles sont développées à des coûts moindres.

Donc autre que le carnet de commande, les prévisions que Nvidia va donner pour l’année sont également très importantes pour voir si l’entreprise pourra continuer sur sa lancée de ces deux dernières années.

Il faut d’ailleurs ajouter un autre risque pour l’entreprise : les limitations des exportations des puces, que Trump veut davantage renforcer. Elles pourraient par exemple avoir un impact sur les perspectives et la direction pourrait commenter ce point.

Bourse

Ces résultats arrivent en plus à un moment où Nvidia est dans un creux : l’émergence de DeepSeek lui avait par exemple fait perdre 600 milliards de dollars de valorisation en une journée, par exemple. Son cours est volatil, se trouvant en baisse de 8% sur 2025, à l’heure d’écrire ces lignes. Les craintes de surévaluation se font ainsi de plus en plus nombreuses.

Dans ce contexte – nerveux – un léger faux pas ou un signe de réserve pour l’avenir de la part de Nvidia peut vite être puni en bourse. Et vu le poids de l’entreprise dans les grands indices américains, ces derniers risquent de déchanter avec elle, en cas de chute. Tout comme les autres six membres de Sept magnifiques, par prolongation.

Au contraire, vu la nervosité, des signes positifs peuvent vite être accueillis de manière très enthousiaste, laissant les investisseurs imaginer que les craintes étaient exagérées et qu’il faut rattraper le temps perdu. Les indices et les autres Sept Magnifiques suivraient alors la voie. Bref, Nvidia est sur le fil.