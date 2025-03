Morningstar Trends Awards 2025: un début d’année plus prudent

Chaque année, le spécialiste des fonds Morningstar décerne des prix aux produits les plus performants dans différentes catégories. Les gestionnaires qui osent aller à contre-courant des tendances figurent dans le palmarès de cette année.

L’année 2024 a été extraordinaire, tant pour les performances des marchés financiers que pour les bouleversements au niveau politique et géopolitique. Les meilleurs fonds ont surfé sur la vague américaine, avec des performances ajustées du risque qui sont ressorties sur des niveaux très élevés. Pour 2025, le positionnement des vainqueurs se veut plus désormais plus prudent face à la montée des incertitudes économiques. Le palmarès reprend un bon nombre d’anciens vainqueurs, et un trio d’approches diversifiées sur les actions globales.

Meilleur fonds d’allocations en euros

Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II RT (ISIN : LU1038809395)

En tête de la catégorie des fonds d’allocation en euros, c’est une vieille connaissance qui fait son retour. Après avoir en son temps remporté l’édition 2016 des Morningstar Awards et être devenu un des fonds flexibles les plus populaires parmi les investisseurs belges, Flossbach von Storch Multiple Opportunities est le vainqueur de l’édition 2025 avec une performance de 9,2% l’année dernière, qui permet au fond d’afficher désormais une hausse annualisée de 4,6% sur la dernière décennie, et d’avoir plus que digéré le recul de 13% encaissé en 2022.

“Malgré toutes les turbulences politiques, 2024 a été étonnamment bonne pour les investisseurs”, souligne Bert Flossbach, le gestionnaire historique du fonds. Du point de vue de l’investisseur européen, l’indice MSCI World, composé à plus de 70% d’actions américaines, a enregistré un gain de 26,6%, tandis que l’once d’or s’est envolée de près de 36%.

Depuis le début 2025, le fonds a encore bénéficié de son exposition indirecte sur le cours de l’or pour dégager une performance supérieure à l’indice MSCI World. “Les actions ont continué de fournir l’essentiel de la croissance du portefeuille, la vague de ventes provoquée par DeepSeek ayant permis une reprise des valeurs de consommation, des pharmaceutiques et des financières. Notre exposition aux obligations a récemment été réduite car nous n’avons pas prolongé les obligations souveraines européennes arrivant à échéance. Dans le même temps, la part de notre position sur l’or (non physique) atteint 10%.”

Risque de déception

Il souligne que l’environnement actuel reste marqué par les incertitudes entourant la politique de Donald Trump, avec une Réserve fédérale qui se montre de plus en plus prudente par rapport aux initiatives prises par le président en raison d’une inflation qui continue de se montrer résiliente. “Un scénario de type Goldilocks (scénario Boucle d’or avec une économie ni trop forte, ni trop faible, ndlr) nécessite une croissance économique qui reste solide, une baisse de l’inflation et des taux d’intérêts, et des bénéfices qui restent bien orientés.”

“Sur le marché, les investisseurs ont commencé à remettre en question pour la première fois certains gains de cours sur les marchés boursiers américains. Si deux très bonnes années ne doivent pas nécessairement être suivies d’une mauvaise, les attentes élevées des investisseurs vont devoir être satisfaites ou dépassées. Ceci a augmenté le risque d’une correction du marché américain au vu de sa valorisation actuellement très élevée.”

Depuis 2015, Bert Flossbach constate que les bénéfices des entreprises du S&P500 ont doublé tandis que leur cours a triplé, avec un potentiel futur d’indices comme le S&P500 ou le MSCI World qui est désormais plus modeste. “Ils pourraient perdre leur statut de valeur refuge pour les investisseurs mondiaux. À l’inverse, les actions sous-évaluées qui ne font pas partie des principales capitalisations mondiales disposent aujourd’hui d’un potentiel d’appréciation plus important.”

Pari américain

Pour autant, il est toujours aussi difficile de parier contre les États-Unis, avec des investissements en recherche et développement qui représentent 42% des dépenses mondiales et un tiers des bénéfices, alors que la population du pays ne représente que 4% de la population mondiale. “L’esprit d’entreprise reste très prononcé aux États-Unis, ce qui attire des talents du monde entier, et de nombreuses entreprises technologiques ont été fondées ou créées par des immigrés.”

Au niveau de l’or, qui est une classe d’actifs historiquement utilisée par Flossbach von Storch Multiple Opportunities pour réduire son exposition aux risques sur les marchés financiers, Bert Flossbach souligne que le métal jaune continue de bénéficier d’une forte demande en provenance de Chine. “Au vu de l’environnement géopolitique, l’or est aujourd’hui vu comme un investissement plus sûr que la dette du Trésor américain.”

Meilleur fonds en actions globales :

Amundi MSCI World ETF Distribution (FR0010315770)

Le palmarès au niveau des marchés mondiaux pour l’année 2024 a vu trois méthodologies de gestion totalement différentes arriver en haut du classement. Le vainqueur est Amundi MSCI World ETF Distribution, un fonds indiciel qui propose une exposition sur la performance des actions entrant dans la composition de l’indice MSCI World et qui a dégagé une performance de 26% en 2024, avec une progression annualisée supérieure à 10% durant la dernière décennie.

Avec des encours supérieurs à 9 milliards d’euros et une notation Morningstar à cinq étoiles, ce fonds indiciel reste une proposition attractive pour les investisseurs souhaitant avoir rapidement une exposition globale sur les marchés financiers. La composition actuelle de l’indice de référence fait la part belle aux grandes actions américaines, avec Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon et Meta constituant le top 5 des positions de l’indice. L’ETF est également fortement exposé sur le dollar (73% des encours) et les technologiques (25%).

À noter que ce fonds adopte une méthode de réplication synthétique de l’indice, et que le fonds ne va donc pas physiquement acheter l’ensemble des actions composant l’indice MSCI World, ce qui lui permet de conserver des frais relativement modestes.

Multiples gestionnaires

Parmi les nominés, nous trouvons également le fonds Capital Group New Economy Fund (ISIN: LU2050929863) qui présente la caractéristique d’utiliser la philosophie d’investissement unique du gestionnaire américain. Les encours du fonds sont répartis entre de plusieurs gestionnaires, qui ont chacun une totale indépendance dans la manière dont ils vont les utiliser, avec un système de rémunération qui va les inciter à adopter une approche de long terme dans leur positionnement. Ce fonds existe depuis 1983 sur le marché américain, avec des encours pensant plus de 37 milliards de dollars, et une performance annualisée en dollars qui a également dépassé 10% durant la dernière décennie.

Enfin, la troisième philosophie de gestion sur le podium de l’année est portée par Axa World Funds – Sustainable Equity QI A Distribution (ISIN : LU1774150061), qui utilise une méthodologie d’investissement systématique, avec des décisions d’investissement qui sont prises par un modèle mathématique basé sur l’investissement factoriel. Les études universitaires ont mis en évidence que certaines caractéristiques (comme la qualité, la valorisation, la volatilité, etc.) constituent des facteurs qui vont expliquer la performance d’un portefeuille sur le long terme. L’approche du fonds d’Axa IM combine une approche de qualité (persistance des bénéfices, santé du bilan) et de faible volatilité, ce qui permet d’atténuer le risque pris sur les marchés tout en captant une partie de la hausse des Bourses.

Meilleur fonds en actions européennes

M&G (Lux) European Strategic Value Fund (LU1670707527)

Après avoir déjà remporté l’award pour la meilleure performance en actions européennes en 2022, M&G (Lux) European Strategic Value Fund a renoué avec la victoire avec une progression de 15% en 2024, et des performances annualisées (13,4 sur cinq ans, 6,8% sur dix ans) très impressionnantes qui justifient largement une notation cinq étoiles chez Morningstar. La stratégie est gérée depuis près de 20 ans par Richard Halle, avec une approche value qui va privilégier des sociétés dont les cours affichent une forte dépréciation par rapport à leur valeur intrinsèque.

Soutien bancaire

“En 2024, le style value a dégagé une performance supérieure au reste du marché en Europe, notamment grâce à la résilience du secteur bancaire qui a bien résisté en dépit des risques politiques et des baisses de taux de la Banque centrale européenne, indique Richard Halle. La performance du style constitue une nouvelle preuve de l’amélioration du contexte en faveur de la value européenne, qui a surperformé la croissance au cours des dernières années.” Il rappelle également que la perception du marché est souvent dominée par le marché américain, où les grandes valeurs technologiques ont encore dominé l’actualité en 2024, mais qu’investir en Europe sur le style value permet d’ajouter un moteur de performance différencié dans son portefeuille.

“En 2024, les actions bancaires européennes ont surperformé l’indice Nasdaq, ce qui souligne la confiance retrouvée des investisseurs dans ce style. Les banques européennes sont extrêmement bien capitalisées et se sont couvertes contre les baisses de taux se profilant à l’horizon. En outre, comme le taux directeur ne devrait plus retomber à zéro, nous pensons que la rentabilité ne devrait plus baisser fortement, et elles devraient continuer à surprendre favorablement les investisseurs.” Dans ce secteur, il souligne avoir surtout relevé son exposition sur des banques situées dans des pays économiquement plus robustes, comme l’Irlande, l’Espagne ou la Scandinavie.

Vivier d’opportunités

Après une décennie de sous-performance, Richard Halle estime que le style value dispose encore de nombreuses opportunités attractives au niveau européen. “Dans tous les secteurs, les actions européennes se négocient avec une décote parfois significative par rapport à leurs concurrents américains, qui ne se justifie pas totalement par l’écart dans la croissance de l’activité économique.”

Il souligne que l’économie américaine fait aujourd’hui également face à ses propres défis, avec un déficit budgétaire important et une dette publique qui n’a jamais été aussi élevée en temps de paix.

Meilleur fonds obligataire en euros

BlueBay Investment Grade Euro Government Bond (LU0549536745)

RBC BlueBay Asset Management a une nouvelle fois confirmé sa domination sur le style obligataire, en décrochant la récompense du meilleur fonds obligataire pour la quatrième fois en cinq ans, avec un troisième fonds en haut du podium. BlueBay Investment Grade Euro Government Bond est une stratégie visant une exposition sur la dette souveraine européenne de bonne qualité.

Le fonds est géré par un trio composé de Kaspar Hense, Sheraz Hussain et Mark Dowding, qui assure également la direction des investissements chez RBC Bluebay Asset Management. Ce dernier souligne que l’incertitude économique et politique va alimenter la volatilité sur les marchés obligataires en 2025, notamment au niveau américain. “Les taux américains devraient rester élevés sous l’administration Trump, ce qui pourrait être problématique pour les segments davantage endettés.”

Hausse des dépenses

Au niveau européen, il souligne que la situation géopolitique en Ukraine pourrait entraîner une forte augmentation des budgets consacrés à la défense. “Les élections allemandes ont débouché sur une alliance CDU-SPD, avec Friedrich Merz nommé au poste de chancelier. Celui-ci a fait preuve d’une grande fermeté pour obtenir une augmentation importante du budget de la défense. Afin de garantir une plus grande indépendance militaire par rapport aux États-Unis, la porte semble aujourd’hui ouverte à une émission obligataire massive de l’Union européenne, en dehors des budgets nationaux.”

Cette augmentation de dépenses consacrées à la défense pourrait entraîner celle de l’endettement public, une croissance économique plus élevée et un moindre besoin de détente des taux directeurs de la BCE, avec seulement deux baisses du taux directeur encore attendues par Mark Dowding pour le reste de 2025.

“À moins qu’une dégradation économique prononcée ne se déclare en Europe, nous pensons qu’il sera difficile pour les rendements des obligations souveraines européennes de remonter. Une émission conjointe au niveau de l’UE constituerait un pas dans la direction d’une intégration européenne plus poussée, et d’une réduction des différentiels de taux entre les émissions des différents pays de la zone euro”, une évolution susceptible d’offrir des opportunités attractives sur certains segments du marché comme la dette italienne.