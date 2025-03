Meta résiste à la correction de la tech, mais…

Meta subit moins de revers en bourse que les autres Big Tech américaines en ce début d’année. Mais à quoi faut-il s’attendre pour le reste de l’année ?

Les actions de Meta ont relativement bien résisté à la correction des valeurs technologiques au cours des dernières semaines. La société a surpris avec des résultats trimestriels solides : les recettes en glissement annuel ont augmenté de 21% et le bénéfice net a même été multiplié par deux.

Meta a vendu plus de publicités et a vu le revenu par publicité augmenter de 14%. L’utilisation de la plateforme d’IA Andromeda permet de mieux cibler les publicités et les clients sont prêts à payer plus cher pour cela.

Dans ce que l’on appelle la Family of Apps (Instagram, Messenger, Whatsapp et Facebook), le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens a augmenté de 5% pour atteindre 3,35 milliards au dernier trimestre. Ce résultat est remarquable si l’on considère que les réseaux sociaux font l’objet d’une surveillance accrue dans le monde entier, certains pays envisageant d’interdire l’accès aux mineurs ou l’ayant déjà effectivement mis en œuvre (Australie). L’Europe fait également pression pour que les utilisateurs puissent choisir un environnement sans publicité.

Au début de l’année, le lancement du modèle linguistique chinois DeepSeek a fait parler de lui et a fait chuter les cours de la tech américaine. Meta lancera la version 4 de son propre modèle linguistique Llama dans le courant de l’année. Comme DeepSeek, il s’agit d’un modèle open source, qui est moins coûteux pour la création d’applications.

Meta estime que 2025 sera une année cruciale pour l’IA et continue donc à investir massivement. L’année dernière, les dépenses en capital ont déjà augmenté de plus de 40% pour atteindre 39,2 milliards de dollars et un chiffre de 60 à 65 milliards de dollars est prévu pour cette année. Une grande partie de ces dépenses sera consacrée à l’augmentation de la capacité des serveurs afin d’améliorer les modèles de langage de l’IA.

Meta peut se le permettre avec une trésorerie de 77,8 milliards de dollars et un flux de trésorerie disponible de 52,1 milliards de dollars en 2024. Afin de maîtriser les coûts, 5% du personnel a été licencié en janvier.

La marge bénéficiaire de Family of Apps a atteint un nouveau record à 60%. Au niveau du groupe, ce chiffre tombe à 48%, la division Reality Labs ayant enregistré une perte d’exploitation de 5 milliards de dollars pour un chiffre d’affaires de 1,1 milliard de dollars. Les prévisions de recettes pour le trimestre en cours sont légèrement inférieures aux attentes, à savoir 39,5 à 41,8 milliards de dollars (+11 % à +15 % à taux de change constants), mais Meta est toujours prudent dans ses prévisions.

Conclusion

Meta, contrairement à la plupart des autres actions des Sept Magnifiques, a pu établir un nouveau record en bourse cette année. L’action se trouve aujourd’hui 18% en dessous de celui-ci, mais le cours est légèrement positif sur l’année. La bonne tenue de l’action s’explique par son évaluation relativement raisonnable à 24 fois les bénéfices attendus et 8 fois les revenus attendus. Ce n’est pas exceptionnellement élevé par rapport à la croissance, bien que ce taux de croissance soit susceptible d’être beaucoup plus faible cette année. Le marché de la publicité numérique n’est pas à l’abri d’un ralentissement de la croissance et la concurrence y est de plus en plus vive. Par ailleurs, des questions subsistent quant à l’ampleur et au calendrier des retombées des investissements massifs dans l’IA. En outre, le sentiment s’est inversé et nous recommandons donc de réduire les positions.

Recommandation : vendre

Risque : élevé

Note : 3C

Cours : 604,90 dollars

Ticker : META US

Code ISIN : US30303M1027

Marché : Nasdaq

Capitalisation boursière : 1530 milliards de dollars

Ratio C/B en 2024 : 25,5

Ratio C/B attendu en 2025 : 24

Différence du cours sur les 12 derniers mois +22%

Différence de prix depuis le début de l’année : +1%

Rendement du dividende : 0,3%