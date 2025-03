Journal des marchés : regain de volatilité dans un contexte politique tendu

Les marchés financiers sont marqués par une nervosité croissante, alimentée par des tensions commerciales et géopolitiques. L’annonce de nouveaux droits de douane par les États-Unis et les incertitudes autour du conflit en Ukraine accentuent cette volatilité.

Marchés boursiers : regain de volatilité dans un contexte politique tendu Les marchés financiers sont marqués par une nervosité croissante, alimentée par des tensions commerciales et géopolitiques. L’annonce de nouveaux droits de douane par les États-Unis et les incertitudes autour du conflit en Ukraine accentuent cette volatilité.

Donald Trump a confirmé l’imposition de droits de douane de 25 % sur les importations canadiennes et mexicaines, jugeant insuffisante leur lutte contre le trafic de fentanyl. En réponse, le Canada a immédiatement appliqué des taxes équivalentes sur plus de 20 milliards de dollars d’importations américaines et prévoit une seconde vague dans trois semaines sur 85 milliards de dollars supplémentaires, touchant notamment l’automobile, l’acier et l’aluminium. Le Mexique a exprimé son intention de réagir, sans encore préciser de mesures. La Chine, quant à elle, ajoute 10 à 15 % de taxes sur 22 milliards de dollars de produits américains et interdit l’exportation à vingt entreprises de défense des États-Unis.

Les marchés, qui espéraient un report ou un assouplissement de ces taxes, ont mal réagi. Les indices boursiers ont corrigé, en particulier aux États-Unis, où la situation économique inquiète déjà : baisse de la consommation, hausse du taux d’épargne et recul de l’indicateur GDPNow de la Fed d’Atlanta (-2,8 %), un niveau inédit depuis la crise du Covid. En Europe, même si elle n’est pas directement visée par ces mesures, l’industrie automobile subit aussi la pression. La BCE pourrait toutefois compenser ces tensions en adoptant une politique monétaire plus souple dès sa réunion de jeudi.

Sur le plan géopolitique, la rencontre infructueuse entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky a provoqué un électrochoc chez les dirigeants européens, qui envisagent une hausse massive des dépenses militaires. Emmanuel Macron évoque un effort de 200 milliards d’euros à l’échelle européenne, et plusieurs États pourraient porter leur budget défense à 3 – 3,5 % du PIB, voire 5 %. Une réunion à Bruxelles ce jeudi doit préciser ces ambitions. L’Allemagne, qui dispose de marges budgétaires plus importantes, cherche un accord pour mettre en place un fonds spécial de 200 milliards d’euros pour la défense, tandis qu’un projet d’investissement global de 800 milliards d’euros est évoqué. Sa mise en œuvre nécessiterait toutefois une réforme budgétaire complexe. Certains investisseurs anticipent un passage en force, arguant que la réduction potentielle du soutien militaire américain pourrait justifier une exception aux règles budgétaires.

Dans ce contexte, les valeurs de défense connaissent un bond spectaculaire. Thales affiche une progression de 74 % depuis le début de l’année, porté par un carnet de commandes en forte hausse. Rheinmetall et Leonardo suivent la même dynamique, tandis que l’indice MSCI Europe Aéronautique & Défense grimpe de 33 %, bien au-dessus de l’indice mondial équivalent (+12 %), impacté par la baisse des dépenses militaires américaines. En parallèle, les taux souverains européens montent, avec un rendement du 10 ans allemand en hausse à 2,5 %.

L’accumulation de ces tensions politiques et économiques rend les marchés particulièrement imprévisibles. Entre mesures protectionnistes, incertitudes géopolitiques et repositionnement stratégique de l’Europe, les investisseurs devront suivre de près les décisions monétaires et budgétaires à venir.