Le producteur norvégien de pétrole Aker BP annonce de bons résultats et en profite pour augmenter son dividende. Sa production devrait atteindre de nouveaux sommets dès 2027.

Le producteur norvégien de pétrole et de gaz peut tirer un bilan positif de l’année 2024. La production quotidienne moyenne au quatrième trimestre s’est élevée à 449.200 barils de pétrole (ou équivalent) par jour, soit un niveau supérieur aux prévisions. Contre 414.700 barils au troisième trimestre et 444.300 barils au quatrième trimestre 2023.

Sur une base annuelle, les Norvégiens se situent dans le haut de la dernière fourchette projetée de 430.000 à 440.000 barils de pétrole par jour et de la prévision annuelle initiale de 410-440.000 barils. Le chiffre annuel représente une baisse de 3,9% par rapport à l’année record 2023.

Pétrole

Le coût total de production par baril de pétrole (ou équivalent) a atteint le niveau extrêmement bas de 5,7 dollars par baril lors du dernier trimestre (6,6 dollars au troisième trimestre), ce qui laisse le chiffre annuel inchangé par rapport à 2023 à 6,2 dollars. C’est moins que la dernière prévision de 6,5 dollars.

La société est également en tête des producteurs de pétrole et de gaz du monde entier en ce qui concerne les émissions, avec des émissions très faibles de 2,5 kilogrammes de CO 2 par baril de pétrole produit.

Le prix moyen du pétrole a baissé de 7,7% au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent, à 74,1 dollars le baril. Sur base annuelle, il s’établit à 80,1 dollars, une baisse de 1,8%. Le prix du gaz a augmenté de 24,4% (à 79 dollars le baril en termes d’équivalent pétrole). Sur l’année, il a baissé de 15,3 % (à 62,9 dollars).

Chiffres et perspectives

Le chiffre d’affaires trimestriel a augmenté de 7,3 % pour atteindre 3,07 milliards de dollars (-13,7 % par rapport au quatrième trimestre 2023). En glissement annuel, une baisse de 9,4 % a été enregistrée, pour un montant de 12,4 milliards de dollars. Le bénéfice d’exploitation a grimpé de 1,7 milliard de dollars à 2,08 milliards de dollars (+22,7 %), mais a chuté de 8,1% en glissement annuel, à 8,26 milliards de dollars. Le bénéfice net annuel est passé de 1,34 milliard à 1,83 milliard (562 millions au quatrième trimestre). Le flux de trésorerie d’exploitation est passé de 5,4 milliards de dollars en 2023 à un record de 6,4 milliards de dollars.

Conformément à son plan stratégique, AkerBP prévoit une baisse de la production à un niveau compris entre 390 et 420 000 barils par jour en 2025. Normalement, la production diminuera encore légèrement en 2026, mais à partir de 2027, la croissance reviendra avec le démarrage d’un certain nombre de nouveaux projets.

Le développement de ces projets, dont le champ Yggdrasil et le projet Valhall PWP-Fenris sont les porte-drapeaux, est en bonne voie et pourrait faire passer la production moyenne quotidienne au-dessus de la barre des 500.000 barils d’équivalent pétrole pour la première fois en 2028. Le record actuel est de 456.800 barils par jour en 2023. AkerBP prévoit de maintenir un niveau de production d’au moins 500.000 barils équivalent pétrole par jour au-delà de 2030, et dispose d’options de croissance supplémentaires.

Le coût total de production approchera les 7 dollars par baril d’équivalent pétrole d’ici à 2025. Les dépenses d’investissement pour les nouveaux projets atteindront 5,5 à 6 milliards de dollars (4,8 milliards en 2024) et 450 millions sont prévus pour l’exploration de nouveaux puits.

Dividende

La situation financière reste solide, malgré l’augmentation de la dette nette de 0,8 milliard de dollars au cours de l’année écoulée, pour atteindre un montant très gérable de 3,9 milliards de dollars. L’échéance moyenne de la dette a été prolongée de trois ans pour atteindre neuf ans grâce à l’émission et au rachat d’obligations à la fin 2024.

La forte position de liquidités de 7,5 milliards de dollars (y compris 3 milliards de dollars de lignes de crédit entièrement inutilisées), en plus des investissements dans de nouveaux projets, permet une nouvelle augmentation annuelle du dividende. Après une augmentation de 9% l’année dernière, à 2,4 dollars par action sur l’année, le dividende trimestriel est en hausse de 5%, à 63 cents par trimestre, dès le premier trimestre.

Conclusion

Les actions d’AkerBP ont connu un bon début d’année, mais ont récemment reculé un peu en raison de la chute des prix du pétrole. Des accords concrets concernant la fin de la guerre en Ukraine pourraient exercer une pression temporaire sur les prix, mais ne changent pas les perspectives positives d’AkerBP, qui est bien gérée. L’action reste digne d’achat.

Recommandation : acheter

Risque : moyen

Note : 1B

Cours : 237,8 NOK

Ticker : AKERBP NO

Code ISIN : NO0010345853

Marché : Oslo

Capitalisation boursière : 150,2 milliards NOK

Ratio C/B en 2024 : 7,5

Ratio C/B attendu en 2025 : 8,5

Différence du cours sur les 12 derniers mois : -5%

Différence du cours depuis le début de l’année : +16%

Rendement du dividende : 11,7%