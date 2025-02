Les Trump trades sont dans le dur

Tesla, Trump Media Group, bitcoin, dollar… certains actifs étaient partis en flèche avec l’élection de Trump, en novembre. Mais en 2025, c’est tout l’inverse.

Avec l’approche de l’élection présidentielle américaine, puis la victoire du candidat républicain, elles avaient le vent en poupe et leur cours partaient en flèche. Il s’agit des Trump trades : les investisseurs misaient sur les actifs qui allaient profiter de Donald Trump à la Maison Blanche. À commencer par son propre groupe médiatique, le constructeur automobile de son allié Elon Musk (Tesla), le secteur du fossile, au détriment du renouvelable, le bitcoin, ou encore le dollar et le taux d’intérêt.

Pour les entreprises (et avec elles, le S&P 500), c’étaient les promesses de dérégulation et de baisses des impôts qui ont poussé le cours vers le haut, pour la crypto les promesses de politiques favorables au secteur et la création d’une réserve fédérale de bitcoins et pour le dollar et les taux d’intérêt, les menaces de taxes d’importation et risques d’inflation qui en découlent.

Débandade

Mais quelques mois plus tard, ces différents actifs sont loin de briller. Une des raisons est le tâtonnement de Trump : il annonce des mesures, puis revient dessus, le mettant en pause ou les réduisant. Pour les marchés, c’est de l’incertitude : ils ne savent pas où donner de la tête. Et les promesses n’arrivent peut-être pas aussi vite que le marché l’avait espéré – même si Trump avance rapidement sur d’autres éléments.

Le S&P 500 est par exemple en hausse de 3% depuis le début de l’année. Le reste du monde fait mieux : le MSCI World ex-USA (l’indice mondial sans les États-Unis) gagne 5% sur la même période. L’Euro Stoxx 50 est même en hausse de 11% sur la même période.

L’action du Trump Media & Technology Group est en baisse de plus de 10%.

Tesla, qui a gagné environ 90% entre l’élection début novembre et la fin de l’année, a chuté de plus de 11% depuis début janvier.

Le bitcoin, qui avait gagné environ la moitié de sa valeur entre l’élection et fin 2024, et en légèrement en baisse sur 2025.

Le taux d’intérêt à dix ans a commencé 2025 à 4,57%. Il est dans le rouge par rapport à ce niveau aujourd’hui, malgré un saut ce mercredi, après l’annonce de l’inflation, en hausse.

L’indice du dollar a perdu 0,6% sur l’année. Comparé à l’euro, le billet vert a perdu 1,3%. En début d’année, un euro valait 1,0266 dollar, mais aujourd’hui, il représente 1,0391 dollar.

Buy the rumour, sell the news

Le rallye de Trump trades serait donc un exemple du fameux adage boursier “buy the rumour, sell the news.” C’est-à-dire que des actifs peuvent augmenter avec de la spéculation, lorsqu’il y a des rumeurs autour d’un sujet en particulier, ou par anticipation à un événement. Puis lorsque le marché est devant le fait accompli, les investisseurs engrangent les gains et vendent et les cours chutent ou stagnent… et on peut avoir l’impression que cet événement attendu fait pschitt.

Pour Steve Sosnick, stratégiste en chef pour Interactive Brokers, cet adage serait d’application ici. “Les marchés sont très doués pour anticiper, et donc pour évaluer, les avantages potentiels de tout développement – gouvernemental ou d’entreprise – qui pourrait se présenter à eux. Cependant, une certaine déception se fait sentir lorsque le délai probable pour bénéficier de ces avantages est plus long que prévu”, explique-t-il à Insider. “C’est, dans une certaine mesure, ce que nous constatons aujourd’hui. Même un gouvernement qui semble fonctionner à la vitesse de la lumière ne peut pas nécessairement répondre aux attentes les plus élevées des investisseurs impatients.”

Mais en attendant, les marchés comme la Chine (et sa tech en particulier) ou l’Europe, qui devaient souffrir sous Trump, battent les États-Unis à plates coutures.