Les récompenses du Trends Invest Challenge : 10 fois 1.000 euros, un grand prix de 10.000 euros… et des badges

Le Trends Invest Challenge commence le lundi 24 mars. Le portefeuille le plus performant remportera 10.000 euros. Mais ce n’est pas le seul prix à gagner : le portefeuille le plus performant de la semaine gagnera 1.000 euros – et il y a dix semaines de jeu. Tous les participants ne gagneront donc pas d’argent réel, mais ils peuvent obtenir d’autres récompenses, ludiques, dans le jeu, comme des badges. Et ils apprennent à investir en bourse : il n’y a donc pas vraiment de perdants.

10.000 euros : voilà le grand prix à gagner dans le Trends Invest Challenge. Il est réservé au portefeuille qui aura augmenté le plus durant les dix semaines que dure le concours. Et qui aura, pourquoi pas, transformé les 100.000 euros d’argent fictif (budget de base pour tous les participants au concours) en un million d’euros.

Voilà pour le grand gagnant. A côté, il y a encore d’autres prix à gagner. Dix, pour être précis : chaque semaine, le portefeuille qui aura le plus augmenté en valeur entre le lundi matin et le vendredi soir recevra 1.000 euros pour sa performance.

Petite remarque concernant ces prix : comme expliqué dans les règles, on peut gagner le grand prix et un prix de la semaine. Mais on ne peut gagner le prix de la semaine qu’une fois – si votre portefeuille est le plus performant de la semaine une ou plusieurs autres fois, le prix sera remis à un autre joueur. Tous les prix seront distribués à la fin du concours (clôture le 30 mai).

Autre remarque : il ne s’agit pas d’argent en cash, mais d’un portefeuille d’une valeur de 1 000 et/ou 10 000 euros chez le partenaire du Trends Invest Challenge, KeyTrade Bank. Les gagnants pourront ainsi prolonger l’expérience du concours et investir en bourse – avec de l’argent réel, cette fois-ci.

Badges

Au total, il y aura donc dix ou onze gagnants de véritables prix. Mais que les milliers d’autres participants ne soient pas déçus : ils auront également la possibilité de remporter des récompenses ludiques sous forme de badges, en accomplissant certains exploits dans le jeu.

Par exemple :

“Trader actif” : attribué aux joueurs qui rééquilibrent leur portefeuille trois fois en cinq jours.

: attribué aux joueurs qui rééquilibrent leur portefeuille trois fois en cinq jours. “Acheter & garder” : pour ceux qui conservent leurs positions pendant une semaine.

: pour ceux qui conservent leurs positions pendant une semaine. “L’argent roi” : décerné aux joueurs maintenant au moins 15 % de liquidités dans leur portefeuille sur une semaine.

Ainsi, il n’y a pas de perdants : on peut gagner un prix en étant actif chaque jour, mais aussi en adoptant une stratégie plus prudente. Même le fait de garder une réserve de cash peut être récompensé. L’objectif est avant tout d’apprendre différentes stratégies d’investissement, le tout de manière ludique.

D’autres badges sont également disponibles en fonction des performances du portefeuille :

S’il fait partie du top 1 % ou du top 10 % des meilleurs.

ou du des meilleurs. S’il surpasse la moyenne de toutes les actions.

S’il inclut les actions les plus performantes du jour.

S’il contient l’action la plus détenue par les participants ce jour-là.

En accumulant ces badges, les joueurs gagnent des points et progressent dans les niveaux du jeu.

L’autre prix qu’il y a à gagner dans le jeu est plutôt personnel. C’est-à-dire qu’on peut créer des ligues, par exemple avec ses collègues ou ses amis. Et si on finit premier dans ce classement, cela peut déjà être une belle réussite et une grande fierté.