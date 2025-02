Les hedge funds achètent massivement des actions chinoises en ce début d’année

Avec DeepSeek en toile de fond, les hedge funds achètent de nombreuses actions chinoises. Ils privilégient certains secteurs à d’autres.

Les hedge funds lèvent-ils le lièvre avant le marché général ? Ces fonds de couverture ou spéculatifs repèrent-ils les tendances gagnantes de demain ? C’est en tout cas ce qu’estiment de nombreux investisseurs, qui y voient un exemple à suivre.

Et en ce début d’année, il y a une tendance claire qui se distingue dans les listes d’achat des gestionnaires de fonds : ils misent avant tout sur la Chine. C’est ce que remarque Goldman Sachs, qui leur prête de l’argent et voit leurs bilans d’achats et de ventes (ce qui s’appelle le prime brokerage, dans le jargon).

Chine : merci DeepSeek

Depuis le début de l’année, les actions chinoises, cotées en Chine ou sur d’autres places boursières, sont ainsi, “de loin, le marché le plus acheté.” Mais il y a surtout une accélération des achats, la semaine dernière (du 3 au 7 février) – c’était la plus grosse semaine d’acquisitions en plus de quatre mois.

Ce serait ainsi l’émergence de DeepSeek qui a rendu les fonds enthousiastes par rapport à la Chine. Le bot d’IA chinois est venu chambouler les marchés dè le 27 janvier, car il serait beaucoup moins cher à développer que ses pendants américains. L’information a en tout cas redistribué les cartes du rallye de l’IA, dans lequel la Chine n’était pas encore vraiment présente. En bref, le bot montre que l’IA a encore une forte marge de progression en Chine, tandis que ces investisseurs craignent que les valeurs technologiques américaines aient atteint un pic.

Mais il y a aussi de nouvelles mesures économiques annoncées par Pékin et les droits douaniers de Trump envers la Chine (une hausse de 10%), moins importants que ce qui était initialement annoncé, qui ont participé à faire tourner le sentiment des investisseurs en faveur de la Chine.

Secteurs

Mais qu’ont acheté ces fonds, en Chine ? Ils se sont avant tout tourné vers les actions du secteur de la consommation discrétionnaire, les technologies de l’information, les services de communication et l’industrie.

Ils se sont débarrassés de l’immobilier, des services dits publics et de l’énergie.