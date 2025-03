Les ETF sont désormais disponibles sur Trends Bourse Live

Les ETF, ces fonds négociés en bourse très populaires, sont désormais disponibles sur Trends Bourse Live. Suivez leurs cours de près.

Il y a deux mois, Trends-Tendances lançait Trends Bourse Live, une plateforme dédiée aux cours boursiers, aux informations et chiffres sur les entreprises et autres actifs cotés et à l’investissement. Les ETF, ces fonds négociés en bourse très populaires auprès des (jeunes, mais pas que) investisseurs, viennent désormais enrichir cette plateforme.

ETF

Vous les trouverez dans la rubrique Cours, dans le menu du haut. L’onglet ETF se trouve alors tout à fait à droite.

Au menu, des fonds qui répliquent les indices, comme l’Euro Stoxx 50, l’Euro Stoxx 600, les S&P 500, le MSCI World, le Nasdaq, l’AEX… mais aussi des fonds qui reprennent des indices sectoriels, comme les banques européennes, l’IA, les mineurs de cuivre ou de lithium, la santé, etc., allant du général au précis.

Vous pouvez également ajouter ces ETF à vos favoris, ou à votre portefeuille, pour suivre leur évolution.