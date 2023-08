Assomption : les bourses sont-elles ouvertes ce mardi ?

Alors que de nombreux commerces sont fermés ce mardi en Belgique, est-ce également le cas pour la bourse ? Et qu’en est-il ailleurs en Europe et dans le monde ?

Jour férié en Belgique ce mardi, avec l’Assomption. Pour la Bourse, ce n’est cependant pas le cas. Les négociations sont bien ouvertes aux horaires habituels (de 9h à 17h30) dans presque toutes les bourses du groupe Euronext : Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Oslo et Paris. La seule place boursière du groupe à fermer ses portes aujourd’hui est Milan.

Ailleurs en Europe, Athènes, Vienne et Varsovie sont également fermées, tandis que Francfort et Madrid sont ouvertes.

Londres de son côté est ouverte. Les deux bourses pour métaux, le London Metal Exchange et le London Bullion Market (or et métaux précieux) sont ouvertes également. Cependant, ces différentes organisations seront fermées le lundi 28 août, à l’occasion du Summer Bank Holiday.

Wall Street et les Amériques

Pas d’assomption aux États-Unis non plus : les deux bourses de New York, le NYSE (New York Stock Exchange) et le Nasdaq sont ouvertes aux heures habituelles (15h30 jusque 22h, heure belge). Leur prochain jour férié est le 4 septembre.

Ailleurs en Amérique du Nord, les bourses canadiennes et mexicaines sont ouvertes elles aussi.

Plus au sud, au Chili, on fête l’Asunción de María et la bourse est fermée. En Colombie, la bourse est également fermée pour cette fête, mais elle a lieu le 21 août. Au Venezuela, c’était ce lundi (et la bourse était fermée aussi). Sinon, sur le reste du continent d’Amérique latine, les bourses sont ouvertes ce mardi.

Asie

En Asie, les principales places boursières sont également ouvertes ce mardi. Comme le soleil s’y lève plus tôt, elles sont d’ailleurs déjà ouvertes depuis plusieurs heures, voire déjà fermées.

Le Nikkei 225 japonais a par exemple clôturé en hausse de 0,56%. Le Hang Seng de Hong Kong est en baisse de 0,7%, à moins d’une heure de la clôture (10h, heure belge). Le Straits Times de Singapour est quasi plat à l’heure d’écrire ces lignes, et entame aussi sa dernière heure. En Chine, le Shanghai Stock Exchange (SSE) Composite vient de clôturer en baisse de 0,07%.

L’Inde fête son jour de l’Indépendance ce mardi et sa bourse est donc fermée.