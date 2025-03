Les marchés boursiers mondiaux ont progressé mercredi, portés en Europe par le plan d’investissement en Allemagne et à Wall Street par l’exemption temporaire de droits de douane pour l’automobile, tandis que les marchés obligataires ont reculé, et même très fortement en Europe.





Une dispense temporaire des droits de douane de 25% imposés mardi au Canada et au Mexique a été décidée pour que les constructeurs automobiles américains “ne subissent pas de désavantages économiques”, a expliqué mercredi la Maison Blanche. Les chaînes de production des constructeurs américains étant en partie installées au Mexique et au Canada, l’annonce “a agi comme un catalyseur” sur la place américaine qui “était survendue à court terme”, selon Patrick O’Hare, de Briefing.com.

En conséquence, le Dow Jones a gagné 1,14%, l’indice Nasdaq 1,46% et l’indice élargi S&P 500 1,12%.En Europe, la séance a été marquée par le lancement, par l’Allemagne, d’un fonds spécial de 500 milliards d’euros sur 10 ans pour rénover les infrastructures et gagner en compétitivité. Surtout, toutes les dépenses de défense dépassant le seuil de 1% du Produit intérieur brut (PIB) allemand, soit au-dessus de 45 milliards d’euros environ, ne seront plus décomptées dans le dispositif du pays du “frein à l’endettement”.

Les marchés obligataires ont ainsi fortement chuté

Le taux allemand à 10 ans est passé de 2,49% mardi à 2,79% mercredi, sa plus forte remontée sur une séance depuis la réunification de l’Allemagne en 1990.Des variations de 0,30 point de pourcentage sont rarement vues sur une séance. Ailleurs en Europe, le taux d’emprunt de la France à échéance 10 ans est passé de 3,23% mardi à 3,49% mercredi, son équivalent en Italie est passé de 3,62% à 3,90%.” La hausse de ces taux reflète principalement une hausse des perspectives de croissance et d’inflation” après les “annonces historiques de l’Allemagne”, explique François Rimeu, stratégiste sénior chez Crédit Mutuel Asset Management.

Plan européen

Sur les marchés d’actions, l’indice vedette de la Bourse de Francfort, le DAX, s’est envolé de 3,37%, signant sa meilleure progression sur une séance depuis novembre 2022. Parmi les autres places du Vieux continent, Milan a bondi de 2,08%, Paris a aussi terminé en nette hausse de 1,56%, seule Londres est restée à l’équilibre (-0,04%).Le plan allemand vient s’ajouter à celui dévoilé mardi par la Commission européenne qui prévoit de mobiliser près de 800 milliards d’euros pour la défense européenne, mais aussi pour fournir une aide “immédiate” à l’Ukraine après le gel de l’aide américaine.

Ursula von der Leyen, présidente de l’institution, a confirmé sa volonté d’encourager les Etats à dépenser plus pour leur défense, sans être contraints par les règles budgétaires qui les obligent à limiter leur déficit public à 3% de leur Produit intérieur brut (PIB).

Défense, industrie et banque gagnent du terrain

Parmi les valeurs de la défense, à Paris, Thales s’est envolé de 7,63% et Dassault Aviation de 4,29%, à Francfort, Rheinmetall de 7,17% et Hensoldt 8,89%. A Stockholm, Saab a gagné 6,12% et à Milan, Leonardo 3,93%. Du côté des industriels, ArcelorMittal a pris 10,47% et le géant des matériaux Saint-Gobain 8,84%.

A Londres, Glencore a gagné 2,57%. A Francfort, l’industriel Thyssenkrupp a bondi de 13,44%. Les banques, soutenues par la hausse des rendements des obligations souveraines, ont aussi gagné du terrain. A Francfort, Deutsche Bank s’est envolé de 12,36%, Commerzbank de 10,95%.

A Paris, Société Générale a progressé de 5,08% et BNP Paribas de 4,14%.Le pétrole au plus basLes cours du pétrole ont plongé dans la foulée de la publication d’une hausse des stocks hebdomadaires américains et encore secoués par l’annonce lundi du retour dès le mois d’avril des barils de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+).

Vers 17H00 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord perdait a lâché 2,45% à 69,30 dollars, après avoir atteint en séance son plus bas depuis décembre 2021. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, a perdu 2,86% à 66,31 dollars.