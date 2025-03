Les Bourses et taux d’emprunt européens à la hausse

Les Bourses européennes et taux d’emprunt des Etats évoluent à la hausse jeudi, toujours stimulés par les annonces d’investissements colossaux en Allemagne et plus généralement en Europe pour muscler l’économie comme le secteur de la défense.

En Europe, vers 08H10 GMT (09H10, heure de Bruxelles), la Bourse de Paris gagnait 0,55%, Francfort 1,07% et Milan 0,86%. Seule Londres essuyait une légère baisse de 0,15%. A Bruxelles, le Bel 20 cédait 0,3% vers 9h45. Les marchés d’actions sont stimulés par “le fameux ‘wake up call européen’ tant attendu après les annonces ‘conjointes’ de relances (potentielles) de l’Union européenne et de l’Allemagne”, estime John Plassard, spécialiste de l’investissement pour Mirabaud.

Les 27 pays de l’UE et Volodymyr Zelensky se retrouvent jeudi pour un sommet extraordinaire sur l’Ukraine, destiné à rassurer ce pays et à muscler la défense européenne après l’altercation spectaculaire entre Donald Trump et le président ukrainien vendredi dernier.

Dans un contexte géopolitique totalement chamboulé, la Commission européenne a dévoilé un plan pour “réarmer l’Europe” visant à mobiliser quelque 800 milliards d’euros.

En parallèle, l’Allemagne a plaidé à Bruxelles pour une réforme des règles budgétaires de l’Union européenne afin de pouvoir augmenter les dépenses militaires dans le contexte du désengagement américain en Europe, a appris l’AFP mercredi de sources diplomatiques.

Un changement sysmique de l’Allemagne

L’Allemagne a pris mardi soir un virage encore impensable il y a peu en annonçant qu’elle allait débloquer des centaines de milliards d’euros pour son réarmement, un changement majeur impulsé par le futur chancelier Friedrich Merz, en pleine tempête géopolitique provoquée par le rapprochement de Donald Trump avec la Russie.

“C’est un changement sismique” de la part de l’Allemagne, affirme Jim Reid, économiste de Deutsche Bank.

La première économie européenne, en récession depuis deux ans, va lancer un fonds spécial de 500 milliards d’euros sur 10 ans pour rénover les infrastructures et gagner en compétitivité. “Il s’agit d’une injection bienvenue pour l’économie allemande chancelante”, commente Gustav Helgesson, analyste chez Seb.

“Une augmentation des emprunts signifie une augmentation de l’offre d’obligations, ce qui (…) entraîne une baisse du prix des obligations d’État et une hausse des rendements obligataires”, explique-t-il.

En conséquence, le taux allemand à échéance 10 ans, surnommé le Bund et qui fait référence en Europe, est passé de 2,49% mardi à 2,79% mercredi, sa plus forte progression sur une séance depuis la réunification de l’Allemagne en 1990.

Les rendements d’autres obligations européennes dans son sillage

“Ce mouvement a entraîné dans son sillage les rendements d’autres obligations européennes”, poursuit M. Helgesson. Vers 08H10 GMT (09H10, heure de Bruxelles), le rendement du Bund grimpait encore, s’établissant à 2,89% contre 2,79% en clôture mercredi. Le 10 ans français atteignait 3,59% contre 3,49% mercredi.

Le taux belge à 10 ans était également en hausse, à 3,44% jeudi matin, son niveau le plus élevé depuis novembre 2023. L’euro profitait aussi de la dynamique, grappillant 0,10% face au dollar, à 1,0800 dollar pour un euro, peu après avoir touché un nouveau plus haut depuis novembre face au billet vert.

Par ailleurs, les investisseurs attendent jeudi la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), avec en ligne de mire une nouvelle baisse des taux d’intérêt.