Les boîtes de consultance, victimes collatérales des coupes budgétaires de Musk

Accenture a fortement chuté ce jeudi en bourse. Avec les coupes budgétaires de Musk, la société de consultance risque de perdre des contrats avec l’État – futurs et en cours.

Accenture a bu la tasse, ce jeudi, en bourse. La société de consultance a perdu 7,3%. Et cela pourrait n’être que le début d’une chute plus grande pour le secteur de la consultance.

Coupes budgétaires

Que s’est-il passé ? Lors de la conférence des résultats de jeudi – des résultats d’ailleurs solides, dépassant les estimations – la CEO, Julie Spellman Sweet, a fait un commentaire qui a mis le feu aux poudres. Elle a averti que l’entreprise avait perdu des contrats avec des entités fédérales aux États-Unis, en raison des coupes budgétaires mises en place par le Département de l’efficacité gouvernementale (DOGE), dirigé par Elon Musk.

“L’État fédéral américain représentait environ 8 % de notre chiffre d’affaires mondial et 16 % de notre chiffre d’affaires pour les Amériques au cours de l’année fiscale 2024. Comme vous le savez, la nouvelle administration a pour objectif clair de gérer le gouvernement fédéral de manière plus efficace. Dans ce cadre, de nombreuses procédures d’approvisionnement ont ralenti, ce qui a un impact négatif sur nos ventes et notre chiffre d’affaires”, a déclaré la CEO.

Moins de nouveaux contrats seront donc signés à l’avenir. Mais ce n’est pas tout : les contrats en cours sont également menacés. Les entités publiques ont reçu une liste des dix sociétés de consultance percevant le plus de fonds publics, accompagnée d’une directive leur ordonnant de réévaluer leurs contrats. Si ces prestations ne sont pas jugées essentielles à leur mission, elles doivent être résiliées.

“Bien que nous soyons convaincus que le travail que nous effectuons pour nos clients fédéraux est essentiel à leur mission, nous nous attendons à une incertitude permanente, à mesure que les priorités du gouvernement évolueront et que ces évaluations se poursuivront”, a tenté de rassurer la CEO. Incertitude est bien le mot : les positions de Musk et de Trump peuvent en effet changer radicalement du jour au lendemain.

Les cabinets de consultance figurent d’ailleurs parmi les premières victimes du Département de l’efficacité gouvernementale (DOGE), après les fonctionnaires licenciés et les citoyens privés de certaines aides.

Secteur

A niveau sectoriel aussi, Sweet se veut rassurante, tout en réappuyant sur l’incertitude qui vient bouleverser l’économie. “Nous constatons un niveau élevé de ce qui était déjà une incertitude significative dans l’environnement économique et géopolitique mondial, marquant un changement par rapport à notre dernier rapport sur les résultats, en décembre. En même temps, nous pensons que les fondamentaux de notre industrie restent solides.”

Mais le marché est plutôt pessimiste, pour l’instant. Booz Allen Hamilton, autre société de consultance, a perdu 8% ce jeudi, suite aux commentaires de Julie Spellman Sweet. Accenture est d’ailleurs en chute de 17% sur le mois, et de 13% sur 2025. La consœur perd même 20% sur l’année. Les Big Four de la consultance ne sont pas cotés en bourse.

Reste alors à Accenture et compagnie de prouver qu’elles peuvent rebondir en se diversifiant, si elles perdent encore plus de contrats avec Washington.