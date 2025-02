Le tuyau de la semaine : Pinterest

Pinterest est un réseau social très visuel qui permet aux utilisateurs de découvrir, d’enregistrer et de partager des images inspirantes. Fondé en 2010, il est une célèbre source d’inspiration pour la décoration intérieure, la mode, les recettes et les destinations de voyage.

Pinterest offre nombre d’applications, pour les particuliers comme pour les entreprises, qui s’en servent pour commercialiser leurs produits. L’intelligence artificielle joue un rôle majeur dans la personnalisation de l’expérience, l’amélioration des résultats de recherche et la fonctionnalité de Pinterest.

Pinterest opère sur un marché concurrentiel, où plusieurs entreprises se disputent l’attention des utilisateurs et des annonceurs. Ses principaux rivaux sont Instagram, Snapchat, TikTok et Google. Morningstar lui attribue un statut de narrow-moat (avantage concurrentiel attendu sur au moins 10 ans, n.d.l.r.) pour sa marque forte et ses utilisateurs fidèles, en particulier pour la découverte d’idées visuelles et l’e-commerce. Son modèle est très évolutif.

Chiffres

Le chiffre d’affaires (CA) dépend du nombre d’utilisateurs. Pinterest donne un bon aperçu de l’évolution du revenu moyen par utilisateur (ARPU). S’il évolue bien, on note cependant de grandes différences régionales. La principale opportunité pour Pinterest réside donc dans la hausse de l’ARPU dans le reste du monde. Le nombre d’utilisateurs de Pinterest en dehors des États-Unis (300 millions) est trois fois supérieur à celui des clients américains. Malgré cela, 90% du CA provient des États-Unis. L’entreprise prévoit de déployer ses facteurs de réussite en dehors des États-Unis pour améliorer le CA.

L’IA a permis d’améliorer la publicité pour l’e-commerce et d’accroître le degré de personnalisation. Pinterest a développé des publicités qui dopent la notoriété de la marque et permettent de voir les achats par clic. Pinterest peut ainsi aider les annonceurs à cibler leurs ventes. Un plus pour les annonceurs, qui investiront plus dans la publicité sur la plateforme si les rendements s’en trouvent meilleurs. Pinterest pourrait s’associer à des plateformes et des places de marché comme Shopify, Etsy ou Amazon, ce qui relèverait encore le nombre de produits vendus par son biais.

Forte de ces évolutions, Pinterest peut accroître l’implication des utilisateurs et renforcer la valeur pour les annonceurs et les vendeurs. C’est une énorme opportunité de croissance, essentielle pour que l’entreprise garde son avantage concurrentiel et améliore sa rentabilité.

Pinterest a vu le nombre d’utilisateurs exploser durant la crise sanitaire. La plateforme a ensuite continué à récolter les fruits du glissement vers l’utilisation numérique et l’e-commerce. La croissance s’est stabilisée un brin après le pic de 2020 mais Pinterest a continué à élargir ses fonctionnalités d’e-commerce. Les améliorations commerciales ont rendu son modèle plus stable et plus robuste. Les analystes estiment donc que le bénéfice par action croîtra de plus de 15% à terme. Pinterest y croit aussi, puisqu’elle a prédit une hausse du CA de 15 à 17% dernièrement. Dans ce cas, le bénéfice devrait croître plus encore.

Conclusion

Pinterest recèle encore de belles opportunités de croissance. Le potentiel de hausse du CA moyen par utilisateur réside dans les marchés émergents mais le nombre d’utilisateurs peut aussi grimper. Malgré la concurrence, Pinterest reste attrayante pour les annonceurs grâce à son caractère visuel et inspirant unique.