Le tuyau de la semaine : Lumina Gold

Le point sur le producteur d’or Lumina Gold, tuyau de la semaine de la rédaction pour les investisseurs.

Lumina Gold continue de développer discrètement son projet Cangrejos en Équateur. La société a fortement réduit le profil de risque de ce troisième plus grand projet aurifère primaire au monde, depuis son étude de faisabilité. En 2023, une étude préliminaire suggérait une production annuelle moyenne de 377.000 onces troy (ozt) d’or et de 41 millions de livres de cuivre sur 26 ans, soit pas moins de 469.000 ozt d’équivalent or par an.

Revenus de la production de cuivre compris, le coût de production est de 671 dollars par ozt d’or. La construction de la mine durera 2,5 ans et coûtera un milliard de dollars. La valeur actuelle des cash-flows avant impôts, à 1.650 dollars par ozt d’or et 3,75 dollars par livre de cuivre, est de 2,24 milliards de dollars. À 1.980 dollars l’ozt d’or et 4,5 dollars la livre de cuivre, le chiffre passe à 3,54 milliards ; aux cours actuels des métaux, on approche les 5 milliards. De l’autre côté, à 0,66 dollar canadien par action, la capitalisation boursière est de 275 millions de dollars canadiens, soit 192 millions de dollars.

Mine

Une étude de faisabilité définitive sera publiée au deuxième trimestre. Un accord-cadre attrayant avec le gouvernement a par ailleurs été annoncé en novembre 2024 en vue de l’exploitation de la mine. En novembre toujours, la concession minière a été prolongée jusqu’en 2049, suivie en décembre d’une extension de la période de protection des investissements durant la phase d’exploration du projet.

En janvier, Lumina Gold a annoncé un accord avec la compagnie d’électricité équatorienne pour un approvisionnement en électricité distinct pour Cangrejos. Le financement a été réalisé au cours des 18 derniers mois grâce à l’accord de streaming d’or avec Wheaton Precious Metals. Le géant du streaming investit 300 millions de dollars, dont 48 millions jusqu’au processus d’autorisation et le reste pendant la construction de la mine. L’accord de streaming couvre un total limité de 6,6% de la production d’or attendue et valide sérieusement les chances de succès de la mise en production de Cangrejos.

Les derniers préparatifs sont en cours pour un dépôt de la demande de permis environnemental d’ici l’été. Le permis définitif de construction et d’exploitation de la mine est attendu début 2026. L’actionnaire principal Ross Beaty (27,8% des parts) a réitéré récemment son intention de vendre le projet. Il le répète depuis cinq ans mais cette fois, il a révélé que trois deals ont failli être conclus. La première fois en 2020, et l’avant-dernière fois l’an dernier. Les trois opérations sont tombées à l’eau pour diverses raisons. Ross Beaty jugeait en 2020 déjà une capitalisation boursière de 200 millions de dollars beaucoup trop faible. C’est aujourd’hui plus vrai que jamais, au vu du cours de l’or nettement plus élevé et, surtout, le profil de risque du projet ayant fortement diminué depuis. Beaty a réaffirmé que le projet pourrait entrer dans le portefeuille d’Equinox Gold. Malgré le conflit d’intérêts, Ross Beaty détient toujours 6% d’Equinox Gold. La solution pourrait donc aussi venir de là.

Conclusion

Les récentes déclarations de Beaty ont donné un élan intermédiaire à l’action. La publication de l’étude de faisabilité finale au 2e trimestre devrait siffler le coup d’envoi de la dernière tentative de vente du projet. Même en l’absence d’une lutte pour la reprise, un doublement du cours ces 12 à 18 prochains mois n’est pas irréaliste. Pour l’investisseur patient et conscient du risque.



Conseil : acheter

Risque : élevé

Rating : 1C

Cours : 0,66 dollar canadien

Ticker : LUM CN

Code ISIN : CA55026L3056

Marché : Toronto

Capit. boursière : 275,1 millions CAD

C/B 2024 : –

C/B attendu 2025 : –

Perf. cours sur 12 mois : +24 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +40 %

Rendement du dividende : –