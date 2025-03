Le tuyau de la semaine : CMB.TECH

CMB.TECH (ex-Euronav), entreprise de la famille Saverys, vient d’annoncer la signature d’un accord avec John Fredriksen portant sur l’acquisition de la participation de 40,8% de sa société Hemen dans Golden Ocean. Un deal important.

Après la lutte acharnée pour l’intégration d’Euronav, Saverys et Fredriksen se retrouvent, avec un deal qui renforce l’orientation stratégique de Fredriksen et celle de CMB.TECH. À 14,94 dollars par action de Golden Ocean, la transaction pèse 1,18 milliard de dollars et devrait être finalisée au 2e trimestre. CMB.TECH n’est pas tenue de lancer une offre publique d’achat sur Golden Ocean mais continuera d’investir à long terme dans le développement de la flotte de cette dernière.

La flotte de CMB.TECH continue de s’agrandir. Sept nouveaux navires ont été livrés au 4e trimestre, ce qui porte le total à 20 navires pour 2024. Trois navires Suezmax ont été vendus en parallèle (bénéfice comptable combiné de 70,93 millions de dollars). Deux nouveaux navires ont été livrés au 1er trimestre, tandis qu’un bénéfice de 46,52 millions a été réalisé sur la vente de trois autres. Le carnet de commandes de 2,05 milliards de dollars est resté stable au trimestre écoulé. De l’autre côté, un investissement total de 2,1 milliards est en cours pour la livraison des navires commandés. La flotte totale passera de 109 navires fin 2024 à 155 fin 2026.

Chiffres

Le 4e trimestre a déçu. Le chiffre d’affaires a baissé de 15,9% par rapport au 4e trimestre de 2023, à 226 millions de dollars. Les taux de location journaliers moyens sur le marché au comptant pour les Very Large Crude Carriers (VLCC) ont chuté de 41.700 dollars en 2023 à 37.400 dollars, et de 47.600 dollars à 44.600 dollars en base annuelle. On n’a pas noté l’effet positif habituel au 4e trimestre vu les conditions hivernales dans l’hémisphère nord.

Pour les navires Suezmax, la moyenne journalière au 4e trimestre était de 38.300 dollars (42.800 dollars au même trimestre en 2023) et en base annuelle, on note un recul de 55.700 à 45.600 dollars. Les vraquiers ont atteint un taux journalier moyen de 29.800 dollars au 4e trimestre (31.271 dollars au 3e).

Le cash-flow d’exploitation a chuté à 180,4 millions de dollars (474,4 millions au 4e trimestre de 2023). Le cash-flow d’exploitation récurrent, hors bénéfice sur les ventes de navires, a reflué à 109,3 millions de dollars (115,8 millions au 3e trimestre).

Le bénéfice net apuré a chuté de 36,7 millions de dollars à 22 millions. Le bénéfice total a baissé un brin, de 98,1 millions de dollars à 93,1 millions (0,48 dollar par action). La société n’a pas versé de dividende pour le 4e trimestre.

Les perspectives pour 2025 pour les VLCC semblent positives malgré les incertitudes géopolitiques mais pour les navires Suezmax, l’augmentation du carnet de commandes de nouvelles constructions (16,5% de la flotte existante) incite à plus de prudence. Côté transport de vrac sec, un optimisme prudent est de mise (flotte vieillissante, carnet de commandes limité pour les nouvelles constructions et reprise potentielle de la demande). Les taux journaliers seront plus bas au 1er trimestre qu’au 4e pour les deux segments.

Conclusion

L’action de CMB.TECH s’est fort repliée ces dernières semaines au vu des perspectives économiques plus atones (0,6 fois la valeur intrinsèque). Nous relevons le conseil. En l’absence d’une récession solide, nous jugeons possible une reprise vers 11 à 12 euros ces 12 prochains mois.