Le tuyau de la semaine : Cencora

Le changement de nom du grossiste pharmaceutique marque la fin d’une ère de réclamations, et la transition vers une nouvelle : Cencora entend désormais agir de manière responsable et renforcer sa position grâce à l’innovation.

Cencora (nouveau nom d’AmerisourceBergen) a connu une croissance régulière ces dernières années. Si elle n’est pas spectaculaire, on notera que cette croissance est bien ancrée et qu’elle a accouché d’un mastodonte en termes de chiffre d’affaires (CA), de bénéfice et de valeur de marché.

Le grossiste pharmaceutique mondial réalise un CA de plus de 290 milliards de dollars. Actif dans plus de 50 pays, il réalise 90 % de ses ventes aux Etats-Unis. En 2021, il a acquis Alliance Healthcare pour renforcer sa présence en Europe et couvre depuis, avec Celesio et Phoenix, 80 % du marché européen.

Aux Etats-Unis, les trois principaux acteurs (Cencora, Cardinal Health et McKesson) se taillent plus de 90 % des parts de marché. Cencora doit sa position concurrentielle à son ancrage sur le marché de la distribution pharmaceutique, aux économies d’échelle et à l’offre de médicaments et de services spécialisés.

Chiffres

La part de marché de Cencora a crû un brin ces dernières années, malgré la concurrence. Morningstar qualifie sa position concurrentielle de rempart étroit. Traduction : l’entreprise dispose d’avantages concurrentiels qui devraient perdurer pendant encore au moins cinq ans. Cencora mise sur la technologie pour renforcer sa position. Des investissements ciblés ont contribué à sa forte croissance. Le CA de l’entreprise a plus que doublé ces 10 dernières années, enflant chaque année de 4 à 13 %. Les prochaines années devraient aussi être marquées par une croissance autonome.

Cencora opère avec une faible marge bénéficiaire. Les investissements dans la croissance des ventes n’ont pas amélioré la marge bénéficiaire ces dernières années. D’après les analystes, la croissance du CA ralentira, à 5 – 7 % dans les années à venir. Cela dit, le bénéfice pourrait croître de plus de 10 % à cette période, ce qui améliorerait la marge. Les analystes tablent sur une hausse annuelle du dividende d’environ 5 %.

Le cours de Cencora a progressé plus vite que le bénéfice durant l’année écoulée. Sa valorisation a donc enflé aussi. Il y a quelques années,cette dernière était assez faible par rapport à sa position sur le marché et à sa croissance stable. Plusieurs plaintes ont été déposées contre l’entreprise. La principale concerne la distribution de médicaments addictifs : elle a finalement été réglée pour 19 milliards de dollars (6,1 milliards pour Cencora), écartant l’un des principaux risques. Le changement de nom marque la fin d’une ère de réclamations, et la transition vers une nouvelle : Cencora entend désormais agir de manière responsable et renforcer sa position grâce à l’innovation. La valorisation a progressé avec la diminution du risque. En 2022, l’action se négociait à 13 fois le bénéfice ; elle est passée depuis à 17 fois le bénéfice, ce qui n’est toujours pas très cher.

D’autres secteurs affichent des valorisations bien plus élevées pour des entreprises ayant une croissance similaire et la stabilité de Cencora. Les investisseurs se méfient de la santé, les gouvernements ayant de plus en plus de mal à rendre les soins vabordables.

Conclusion

Cencora s’est aussi fixé des objectifs ambitieux en matière de durabilité. Le CA et le bénéfice devraient encore croître de manière structurelle. Par le passé, le cours de l’action a marqué le pas sur l’évolution du bénéfice, sous la menace d’une plainte à un milliard de dollars. La valorisation s’est améliorée après un règlement colossal mais elle recèle encore de la marge.

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 251,57 dollars

Ticker : COR US

Code ISIN : US03073E1055

Marché : NYSE

Capit. boursière : 48,77 milliards USD

C/B 2024 : 22,5

C/B attendu 2025 : 17

Perf. cours sur 12 mois : +8 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +12 %

Rendement du dividende : 0,9 %